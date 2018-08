Pico y placa en las principales ciudades del país para este miércoles

Conozca cómo están los aeropuertos del país, cuál será el pico y placa en su ciudad y cómo estará el clima durante este miércoles 22 de agosto.

Aeropuertos

Según el reporte de las 6:00 a.m. de la Aeronáutica Civil, todos los aeropuertos del país operan con normalidad.

Pico y placa

Bogotá

Para carros particulares con placas terminadas en 2, 4, 6, 8 y 0, entre 6:00 a.m. y 8:30 a.m. y entre 3:00 p.m. y 7:30 p.m.



Además, tendrán pico y placa buses y busetas terminadas en 5 y 6 (todo el día), taxis y servicio especial terminados en 7 y 8 (entre 5:30 a.m. y 9:00 p.m.) y ambiental terminadas 9 (entre 6:00 a.m. y 10:00 a.m.).



Bucaramanga

Para carros y motos con placas terminadas en 1 y 2, entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m. Y para taxis con placas terminadas en 9 y 0.



Cali

Para carros particulares con placas terminadas en 5 y 6, entre 6:00 a.m. y 10:00 a.m. y entre 4:00 p.m. y 8:00 p.m. Los taxis con placas terminadas en 3 y 4 tendrán pico y placa desde las 6:00 a.m. hasta las 5:00 a.m.



Cartagena

Para carros con placas terminadas en 9 y 0, entre 7:00 a.m. y 9:00 a.m., entre 12:00 m. y 2:00 p.m. y entre 5:00 p.m. y 7:30 p.m.



Medellín

Para vehículos particulares con placas terminadas en 8, 9, 0 y 1. Para motos con placas terminadas en 0 y 1. Para taxis con placas terminadas en 0. Los horarios son entre 7:00 a.m. y 8:30 a.m. y entre 5:30 p.m. y 7:00 p.m.

Pronóstico del tiempo

Barranquilla

En la mañana se registrará un cielo nublado, en la tarde estará mayormente nublado y el día terminará con un cielo parcialmente nublado.



La temperatura mínima será 27°C y la máxima, 31°C.



Bogotá

El día en la capital estará entre nublado y mayormente nublado. La temperatura mínima será 11°C y la máxima, 18°C.



Bucaramanga

Todo el día estará mayormente nublado y en la noche se registrará un cielo nublado.

La temperatura mínima será 22°C y la máxima, 27°C.



Cali

La mañana y la tarde se registrarán cielos parcial y mayormente nublados. En la noche habrá lluvias. La temperatura mínima será 21°C y la máxima, 32°C.



Cartagena

La ciudad tendrá un día entre parcial y mayormente nublado. La temperatura mínima será 27°C y la máxima, 32°C.



Medellín

El día estará entre parcial y mayormente nublada. La temperatura mínima será 19°C y la máxima, 29°C.



ELTIEMPO.COM