Prográmese: este será el pico y placa este martes en Cartagena

Si piensa salir hoy en vehículos en Cartagena, se le recomienda revisar con atención el pico y placa que rige este martes 28 de Septiembre.

Los vehículos particulares con placas terminadas en 1-2 podrán circular de 7:00 a.m. a 10: 00 a.m. y de 5: 00 p.m. a 8: 00 p.m.

Mientras que los taxis que tengan placas terminadas en 5 y 6 no podrán salir a la calle hoy.



Por último las motos que no tendrán restricción hoy son las terminadas en los números 1-3-5-7-9 y podrán rodar de 5: 00 a.m. a 11: 00 p.m.

