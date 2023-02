El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), en busca de mejorar la movilidad en la ciudad, ha determinado la medida de pico y placa de lunes a viernes.



(Lea también: Este es el pico y placa para el 16 de febrero en Bogotá)

Este jueves 16 de febrero, la medida afectará a vehículos particulares con placas terminadas en 7 y 8. Las restricciones para estos van desde las 7 a.m. hasta las 8 p.m.



También se verán afectadas las motocicletas con placas finalizadas en 7 y 8, sin embargo, el pico y placa para estas va desde las 5 a.m. hasta las 11 p.m. Además, hay restricción de parrillero.



Finalmente, los taxis con placas terminadas en 3 y 4 tendrán restricciones de operabilidad durante 24 horas, desde el jueves a las 6 a.m. hasta el viernes a las 6 a.m.



Si requiere realizar labores de mantenimiento a su taxi, deberá desmontar la silla frontal y poner un letrero en la parte frontal que lo especifique.



Las personas que incumplan el pico y placa y sean sorprendidos por las autoridades, tendrán que pagar multa por $523.000 según lo dispone la ley. Además su vehículo será inmovilizado.



Se espera que la medida presente cambios el 24 de febrero, por lo que, debe consultar cuáles serán las nuevas restricciones para vehículos.



JUAN DAVID CANO

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

Más noticias