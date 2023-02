Recuerde que los horarios de las restricciones destinados por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (Datt) son de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 8:00p.m. para automóviles particulares y de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. para motocicletas.

Estos son los últimos dígitos de la placa de los vehículos que no podrán circular hoy, lunes 20 de febrero:



- Particulares y motocicletas: 1 y 2

- Taxis: 7 y 8



El horario de la restricción para taxis es de 24 horas. Es decir, desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente.



Además, este próximo viernes 24 de febrero es día sin moto en la ciudad de Cartagena. En los últimos dos meses (enero y febrero), este día ha correspondido al segundo y último viernes del mes. Ninguna motocicleta podrá circular por las zonas de la ciudad amurallada ni el barrio Getsemaní.



La multa por incumplir las restricciones es de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que corresponde a 523.000 pesos.

