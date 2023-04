La alcaldía de Cartagena comenzó a regir el Decreto 0304 del 24 de febrero de 2023, a partir del 27 de febrero hasta el 31 de diciembre.



En este Decreto se acordó que, los dígitos de las placas rotaran, por lo que la primera rotación se llevará a cabo desde el 27 de febrero hasta el 31 de marzo; la segunda, del 3 de abril al 30 de junio; la tercera, del 4 de julio al 29 de septiembre y la cuarta, del 2 de octubre al 29 de diciembre de 2023.

Con base en lo anterior, el pasado 3 de abril se comenzó a regir la segunda rotación. Así se llevará a cabo el pico y placa durante el 25, 26, 27 y 28 de abril.

Vehículos articulares



Pico y placa. Foto: Página Oficial de la Alcaldía de Cartagena

Estos no podrán circular desde las 7 a.m. hasta las 8 p.m.



- Martes 25: 5 y 6



- Miércoles 26: 7 y 8



- Jueves 27: 9 y 0



- Viernes 28: 1 y 2



Taxis

De acuerdo con el Decreto 1196 del 26 de agosto de 2022, se designó que hasta el 28 de abril las restricciones para los taxis se llevaría de esta manera:



- Martes 25: 3 y 4



- Miércoles 26: 5 y 6



- Jueves 27: 7 y 8



- Viernes 28: 9 y 0



Le recordamos que, el horario de restricción en movilidad será desde las 6 a.m. hasta las 6 a.m del día después. Además, tenga en cuenta que a partir del 1 de mayo las restricciones cambiaran para los taxis.



Motocicletas



Las motocicletas de todo tipo como las bicicletas con motor, los motocarros y los tricimotos no podrán circular desde las 5 a.m. hasta las 11 p.m.



- Martes 25: 5 y 6



- Miércoles 26: 7 y 8



- Jueves 27: 9 y 0



- Viernes 28: 1 y 2

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS