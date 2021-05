Este es el pico y placa para hoy en las principales ciudades del país

Conozca los vehículos y los horarios del pico y placa de las diferentes ciudades del país para este jueves 13 de mayo de 2021. Recuerde que movilizarse en su vehículo en las fechas que rige esta medida puede generarle multas.



Bogotá

En la capital del país el pico y placa no aplica para los trabajadores de la salud, los vehículos eléctricos e híbridos inscritos ante la Secretaría de Movilidad y aquellos que optaron por el pico y placa solidario.



De no pertenecer a ninguno de los casos mencionados no podrá movilizarse, si cumple con las siguientes condiciones:

Particulares: los carros con placas impares (1,3,5,7 y 9) desde las 6:00 a.m. hasta las 8:30 a.m., y entre las 3:00 p.m. y las 7:30 p.m. Taxis: placas finalizadas en 3 y 4. En este caso la medida rige todo el día. Servicio especial: durante el día no podrán transitar las placas terminadas en 3 y 4.

Barranquilla

En la capital del Atlántico la restricción aplica únicamente para los taxis. El día de hoy no podrán salir los vehículos con placas terminadas en 1 y 2.



La medida aplica durante todo el día.

Bucaramanga

El pico y placa en Bucaramanga rige de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. y aplica de la siguiente manera:

Particulares: los carros con placas terminadas en 3 y 4 Motos: con placas finalizadas en 3 y 4 Taxis: no circulan placas terminadas en 5 y 6 Transporte público cColectivo: 3 y 4

Cali

En la denominada 'Sucursal del cielo' los vehículos particulares y taxis no tienen pico y placa, pues a principios de mayo el secretario de Movilidad de la ciudad anunció que: "Entendemos que hay dificultad de movilidad. A partir de mañana (3 de mayo) y de carácter indefinido... no tendremos pico y placa".



Así las cosas, hoy solo tienen restricción los vehículos de transporte público colectivo con placas terminadas en 2 y 3.

Medellín

Actualmente, no rige la medida de pico y placa para vehículos particulares y motos. En cambio, los taxis con placa terminada en 3 no podrán circular hoy de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.



Villavicencio

Las motocicletas no tienen pico y placa, mientras que para particulares y servicio público, la restricción aplica así:

Particulares: placas terminadas en 0 y 9 no pueden circular entre 6:00 a.m. y 9:00 a.m y 4:00 p.m. y 7:00 p.m. Taxis: placas finalizadas en 4 y 5

