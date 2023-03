Si bien las autoridades del municipio habían anunciado una rotación de pico y placa para esta semana, tras un acuerdo con distintos gremios regionales de transporte, el secretario de tránsito de Armenia, Daniel Jaime Castaño, anunció que aún no se ha firmado el decreto para oficializar el cambio en la medida y que, por lo tanto, el funcionamiento del pico y placa continúa como venía desde 2021.

La prevista rotación solo contemplaba modificar los números de placas y mantener todas las demás especificaciones ya existentes, como las zonas delimitadas para la restricción, los horarios y las excepciones.



Ante las inquietudes de la población, manifestada sobre todo en redes sociales, Cataño aseguró que, si bien todavía no está en vigencia la nueva rotación, en el transcurso de esta semana darían información sobre los avances de esta transición.

Está contemplado que las dos primeras semanas de esta nueva rotación de pico y placa sea de socialización, es decir, que habrán únicamente sanciones pedagógicas por su infracción. Tras este periodo de acoplo, ya entraría en operación completa en la ciudad.

El pico y placa de siempre

Así, el pico y placa para carros particulares y motos en Armenia permanece con las siguientes cifras, que se aplican al último número de la placa:

• Lunes: 3 y 4

• Martes: 5 y 6

• Miércoles: 7 y 8

• Jueves: 9 y 0

• Viernes: 1 y 2

En sábados y domingos no se aplica la restricción para este tipo de vehículos.



El horario para esta categoría particular va desde las 7 a.m. hasta 7 p. m. en la zona centro de la ciudad (entre las calles 11 y 25 y las carreras 13 y 22).



En la zona más ampliada del centro, en los siguientes intervalos: entre las 7 a. m. y las 9 a. m.; entre la 11:30 a. m. y las 2 p. m.; y entre las 5:30 p. m. y las 7 p. m. La zona ampliada del centro está delimitada entre la calle 26 y la calle 2 con su continuación en la carrera 19, y entre la carrera 23 y la carrera 11 con su continuación en la carrera 12.

El siguiente mapa de la Alcaldía precisa la ubicación de estas dos zonas.

El esquema de pico y placa todavía vigente en Armenia funciona desde noviembre de 2021. Foto: Alcaldía de Armenia

Por su parte, el pico y placa para taxis continúa con las siguientes cifras, que igualmente aplican al último número de la placa:

• Lunes: 1 y 2

• Martes: 3 y 4

• Miércoles: 5 y 6

• Sábado: 9 y 0

• Domingo: 1 y 2

Los jueves y viernes no hacen parte del pico y placa para este tipo de vehículos de servicio público. El horario para esta categoría particular va desde las 5 a.m. del día de aplicación hasta las 5 a.m. del día siguiente en ambas zonas del centro.

