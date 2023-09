Este jueves 7 de septiembre, Pereira continuará con la restricción de pico y placa en su perímetro urbano y parte del suburbano, según lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) mediante el Acuerdo 035 de 2016.

Esta medida afectará a vehículos, motocicletas, motocarros, mototriciclos y cuatrimotos de servicio particular y de servicio oficial. La restricción de movilidad se dividirá en dos franjas horarias: la franja matutina, que será de 6 a.m. a 10 a.m., y la franja vespertina, de 4 p.m. a 8 p.m.

Para los vehículos de servicio particular y de servicio oficial, la restricción se aplicará según el último dígito de la placa de la siguiente manera:

- Lunes: 0 y 1

- Martes: 2 y 3

- Miércoles: 4 y 5

- Jueves: 6 y 7

- Viernes: 8 y 9

De esta manera, para el jueves 7 de septiembre, la restricción aplica para aquellos vehículos cuya matrícula termina en 6 y 7.

En cuanto a motocicletas, motocarros, mototriciclos y cuatrimotos, la restricción se basará en el primer dígito de la placa.

Además, no se excluyen de esta medida las vías municipales que conforman el perímetro urbano y suburbano de Pereira. Sin embargo, se descartan de este ordenamiento las vías departamentales, nacionales y concesionadas, que son las siguientes:

- Concesión Autopistas del Café

- Variante Condina

- Variante La Romelia - El Pollo

- El Tigre - Cerritos

- Marsella - Turín

- Intersección Glorieta San Joaquín – vía Alcalá

La autoridad local insta a los residentes y visitantes a respetar esta medida, que busca mejorar la movilidad y reducir la congestión vehicular en Pereira.

Multas por incumplir pico y placa

Es importante destacar que los conductores que incumplan esta restricción enfrentarán multas económicas considerables. La sanción por circular durante los horarios restringidos corresponde a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes.



Además de la multa, los infractores deberán cubrir los costos derivados de la inmovilización de sus vehículos y los servicios de grúa necesarios.

Así quedará el pico y placa para el 2023

Camila Sanchez Fajardo



*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información del Instituto de Movilidad de Pereira, y contó con la revisión de la periodista y un editor.