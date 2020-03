Pico y placa con cédulas para evitar congestiones en compras en Cauca

Desde este martes, para poder realizar compras o abastecerse, los caucanos deben cumplir con un Pico y Placa para cédulas. Esto para evitar aglomeraciones en establecimientos en medio de la Pandemia del Coronavirus.



“Con el propósito de garantizar el abastecimiento de la canasta básica familiar sin aglomeraciones, implementaremos el pico y cédula en coordinación con las tiendas y supermercados, pero también cada miembro de la familia designado para hacer las compras, tendrá que revisar el número de cédula y el día que le corresponde”, dijo el gobernador del Cauca, Elías Larrahondo Carabalí.

Las terminadas en 0 y 1 podrán hacer sus compras los lunes de 8 a. m. a 12 m. y los miércoles de 1 p.m. a 5 p.m.; las terminadas en 2 y 3 los lunes de 1 p.m. a 5 p.m. y los jueves de 8 a.m. a 12 m.; los números 4 y 5 los martes en la mañana y los jueves en la tarde; 6 y 7 martes de 1 a 5 de la tarde y los viernes de 8 a 12 del mediodía; las 8 y 9 los miércoles en la mañana y los viernes en la tarde.



Los sábados de 8 a. m. a 11 a. m. las cédulas terminadas en 0 y 1; de 11 a.m .a 2 p. m. las terminadas en 2 y 3; y de 2 p.m. a 5 p.m. los 4 y 5.



Manejando los mismos horarios del sábado, el domingo los números 6 y 7 serán los primeros en salir, seguidos de los 8 y 9. De 2 a 5 de la tarde, no están permitidas las ventas al público.



La población en situación especial tendrá prioridad en horarios de 7 a 8 de la mañana todos los días. Lo anterior aplica para mujeres embarazadas, adultos mayores (atendiendo a las órdenes de gobierno nacional) personas con discapacidad.



Acerca de la movilidad sobre la vía panamericana, César Augusto Sánchez Daza, director territorial del ministerio de Transporte en el Cauca explicó que de acuerdo al toque de queda decretado por el mandatario de los caucanos y según los decretos 640 y 641 del del 20 de Marzo del Cauca y de acuerdo al decreto 420 del 18 de Marzo del Ministerio del Interior, no hay ninguna limitación en el transporte sobre la vía nacional hasta las 11:59 p.m. del 24 de Marzo de 2020.



“Una persona que quiera salir de Popayán en su vehículo particular no lo podrá hacer, aunque el terminal de transporte sí ha prestado el servicio y lo hará hasta el martes a las 11:59, el problema es que no hay viajeros y si no hay viajeros, entonces no se han podido mover los vehículos de servicio público”, dijo el delegado territorial.



En cuanto al transporte de carga, este sí está habilitado para desplazarse dentro y fuera del departamento, con el fin de abastecer sin inconvenientes a los caucanos.



El gobernador del Cauca anunció este domingo que el departamento estará en toque de queda y aislamiento hasta las 11:59 de la noche del martes 24 de marzo, para empatar con la medida del presidente.



El presidente de la República, Iván Duque Márquez, decretó este viernes la cuarentena en todo el país, con el objetivo de combatir la propagación del Covid-19, la cual iniciará el próximo martes a las 11:59 de la noche y se extenderá hasta el lunes 13 de abril a las cero horas.



POPAYÁN