Con un punto pedagógico en el kilómetro cero en la Vía al Mar, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, da la bienvenida a los turistas que escogieron a nuestra ciudad como su destino para la Semana Santa.



Después de dos años de pandemia de la Covid- 19, es la primera Semana Mayor que la ciudad tiene todos sus sectores económicos reactivados y sin ninguna restricción, y por eso se estima la llegada de muchos viajeros por vía terrestre. Según información de Ruta Costera, se movilizarían diariamente por la Vía al Mar unos 16.000 vehículos diarios.



Señor conductor, en la vía al mar

el DATT le da la bienvenida

“El equipo de educación vial y el cuerpo operativo del DATT ha instalado un puesto de control pedagógico para brindar información a todos los visitantes que ingresan a Cartagena, sobre las medidas de movilidad que se han dispuesto desde el Distrito, para garantizar una Semana Santa ágil y segura en esta temporada”, precisó el director del DATT, Janer Galván.



Los conductores reciben información sobre el pico y placa que aplicará los días hábiles, las medidas que aplican a las motocicletas, la restricción para buses de servicios especial en la zona turística, y la regulación en el Centro Histórico que aplicará para los vehículos, a partir del 13 de abril.



Igualmente, se les enseña un código QR, que al ser escaneado lo conecta con las redes sociales del DATT, que tiene información sobre las normas y medidas que aplican en la ciudad, el mapa donde aplica el pico y placa, los requisitos para algunos trámites de tránsito.

Prohibición de circulación de vehículos en el Centro Histórico a partir del miércoles y el pico y placa

El pico y placa para esta Semana Santa quedó así:



Lunes 11 de abril: Vehículo particular, 5 y 6; motocicletas, 5 y 6; taxis, 7 y 8

Martes 12 de abril: Vehículo particular, 7 y 8; motocicletas, 7 y 8; taxis, 9 y 0

Miércoles 13 de abril: Vehículo particular, 9 y 0; motocicletas, 9 y 0; taxis ,1 y 2

Jueves 14 de abril: No aplica para vehículo particular y motocicletas; taxis, 3 y 4

Viernes 15 de abril: No aplica para vehículo particular y motocicletas; taxis 5 y 6



OJo: A partir del miércoles 13 de abril, a las 10:00 p.m. y hasta las 4:00 a.m. del día siguiente, comienza a regir la prohibición de la circulación de vehículos en el Centro Histórico.



Los residentes deberán presentar ante las autoridades que lo requieran, algún documento que permita establecer y/o verificar, que reside en el Centro Histórico.



Las personas que se movilicen en vehículos, y que previamente hayan efectuado reserva en hotel y/o hospedaje ubicado en el Centro Histórico de la ciudad, deberán presentar ante las autoridades que lo requieran, el respectivo documento o soporte físico y/o virtual, que permita verificar dicha reserva.

Prohibido el parqueo de buses

Se prohíbe la permanencia y el parqueo de los buses de servicio especial, municipal e interdepartamental en Bocagrande, Castillogrande y Laguito, entre el 13 de abril y el 17 de abril.



Se restringe la circulación de los buses de servicio especial, municipal e interdepartamental en Bocagrande, Castillogrande y Laguito, entre el 13 y el 17 de abril.



Prohíbe durante los días comprendidos entre el miércoles 13 de abril, y el domingo 17 de abril de 2022, el ingreso de vehículos tipo buses de servicio especial, intermunicipal e interdepartamental a la zona insular de Barú. Se exceptúan de esta medida los vehículos de propiedad de los hoteles y/o sitios de alojamiento de dicho sector.



Jueves y viernes santo no habrá atención al usuario en las sedes de Espinal, Manga y Ronda Real.



El sábado 16 de abril, la oficina de Atención al Usuario de Espinal atenderá los trámites para vehículos inmovilizados, en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. En las demás sedes no habrá atención al usuario.



