En vísperas de la celebración de Navidad y Año Nuevo las autoridades han tomado medidas para cada ciudad con el fin de mermar el tráfico o incentivar la llegada masiva de turistas.



En el caso de Medellín, desde ayer, 23 de diciembre, se levantó la medida del pico y placa, restricción que no regirá hasta el próximo 16 de enero del 2023.



Es decir, que para la capital de Antioquia el Pico y Placa vuelve a partir del 17 de enero con una nueva rotación de dígitos.

⚠️Entre el viernes 23 de diciembre de 2022 y el 16 de enero de 2023, incluidas ambas fechas, se suspende la medida del #PicoyPlacaMED.



A partir del 17 de enero de 2023 regirá con nueva rotación. Aplica para vehículos particulares, motos de dos y cuatro tiempos y taxis 🚗 🏍 🚖. pic.twitter.com/SpEpvf0Ncj — Secretaría de Movilidad de Medellín (@sttmed) December 22, 2022

En el caso de Cali es totalmente diferente, en esta ciudad principal el Pico y Placa seguirá hasta el 30 de diciembre, debido a la feria que inicia el 25 del mismo mes.



Según el secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo. a principios de enero la restricción se levantará por 15 días y volverá a operar por 14 horas, de 6:00 a.m a 8:00 p.m. A penas salga el decreto.



En cuanto a Bucaramanga, las autoridades no han realizado anuncios sobre el cambio o levantamiento de la medida, siendo así y hasta el momento, el pico y placa se mantiene en la capital de Santander desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.



En Soacha se anunció que el 25 de diciembre y primero de enero se levanta el pico y placa. "El 9 de enero se regresará el pico y placa como se venía operando", explicó el alcalde, Juan Carlos Saldarriaga.



En Cartagena la medida del pico y placa se mantiene desde las 5:00 a.m. a 11:00 p.m el 30 de diciembre, sin embargo, para ese día se suspendió el día sin moto.



En Barranquilla, se mantiene el pico y placa para taxis en lo que resta de 2022. Hay que recordar que este no aplica para vehículos particulares y tampoco rige durante sábados y domingos.



En ese sentido, la medida continúa así:

Lunes 26 de diciembre: 5 y 6

Martes 27 de diciembre: 7 y 8

Miércoles 28 de diciembre: 9 y 0

Jueves 29 de diciembre: 1 y 2

Viernes 30 de diciembre: 3 y 4



Hasta ahora, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial del Distrito no ha reportado modificaciones para el 2023, por lo que la secuencia continuará desde el lunes 2 de enero con normalidad, excepto sábados, domingos y festivos.



En Santa Marta, se levantó transitoriamente la medida de pico y placa para taxis, con el fin de tener disponible toda la oferta de este servicio de transporte público al turista y residentes.



La estrategia se implementó teniendo en cuenta que a la ciudad se aspira que arriben unos 130 mil visitantes que se suman a la población ya existente, lo cual exige una disponibilidad mayor de vehículos para el desplazamiento.



Esta medida aplica desde el 15 de diciembre al 14 de enero de 2023.