Con ‘pico y cédula’ controlan cuarentena en las regiones

Desde que se empezaron a presentar conglomeraciones durante la primera semana de cuarentena, los mandatarios de algunas ciudades comenzaron a implementar el ‘pico y cédula’ para organizar la salida de personas a comprar alimentos y a realizar diligencias bancarias.

La idea con el ‘pico y cédula’ es permitir la salida de personas determinados días de acuerdo con el último dígito de su documento.



Cada alcalde adaptó el sistema a su realidad por lo que en algunas ciudades la medida es bien estricta y solo permite salir una vez por semana; en otras se puede salir cadas tres días, y en otras la medida es más laxa y se permite salir cada dos días.



Tunja e Ibagué fueron de las primeras capitales en adoptar la medida, pues las adoptaron desde el 24 de marzo, cuando apenas se trataba de un simulacro nacional y la continuaron con la cuarentena decretada por el Gobierno, que comenzó el 25.



Dos días después se implementó en Soacha, municipio vecino de Bogotá, tras las aglomeraciones en TransMilenio y en los diferentes supermercados ubicados en el municipio. Y con el paso de los días poco a poco se replicando en otras capitales, como Santa Marta y Popayán, y en cientos de ciudades intermedias.



En Santander también empezó en la primera semana de confinamiento en Girón, Piedecuesta y Floridablanca y este viernes se sumó Bucaramanga, ante la cantidad de personas que había deambulando por sus calles. De lunes a viernes, en estos municipios solo puede salir una persona un día y los fines de semana nadie puede salir.



Adicional a esto, en Bucaramanga se restringió pasear a las mascotas, pues solo se podrá hacer en tres franjas horarias: de 6:00 a.m. a 8:00 a.m., de 12:00 m. a 2:00 p.m., y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m..



Pese a que era evidente que cientos de personas estaban burlando la cuarentena, en otras ciudades las autoridades solo tomaron medidas hasta la semana pasada.



Una de ellas fue Medellín, donde la medida empezó el pasado jueves ante las filas interminables que se venían haciendo en lugares tan importantes de Medellín como el edificio Coltejer, a donde llegaban decenas de personas a realizar diligencias bancarias.



“La medida nos ha ayudado a controlar mucho el número de personas que salen a la calle, especialmente en la periferia donde teníamos muchas denuncias de ciudadanos que nos decían que no se estaba cumpliendo la medida”, dijo el alcalde Daniel Quintero.



Sin embargo, todavía no faltan los infractores, y desde que inició el ‘pico y cédula’, en la capital de la montaña se han puesto 1.300 sanciones de $932.000 a aquellos ciudadanos que le han hecho trampa a la norma.



En Cartagena la medida se implementó ese mismo día luego de que su alcalde William Dau, se molestara por la cantidad de personas que se encontraban en la calle sin ningún motivo.



Y ese mismo día también empezó a regir el ‘pico y cédula’ en Barranquilla, donde se puede salir cada dos días. Pese a que es una de las ciudades donde se aplica con menos rigor, en los dos primeros días de la medida se impusieron 569 comparendos. En solo el sector de Barranquillita, en el mercado público, y centro de la ciudad, la policía multó a 100 personas por el incumplimiento del decreto.



Una de las últimas capitales donde se va a implementar la restricción es Cali, donde empezará mañana. Allí, se permitirá salir a las personas a hacer compras, en promedio, cada cuatro días.



Los decretos de las medidas terminan oficialmente el próximo domingo, cuando termina la actual cuarentena nacional, pero los mandatarios están a la espera de si el Gobierno decide extender el aislamiento para prorrogar la medida.

