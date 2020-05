Los cambios de la medida de 'pico y cédula' en principales ciudades

A partir del 11 de mayo son varios los cambios que se hicieron en diferentes ciudades del país durante la cuarentena nacional. Algunos de esos tienen que ver con la medida de ‘pico y cédula’.

Con esta norma los dirigentes buscan el control de la salida a la calle por parte de los ciudadanos de acuerdo a su número de cédula. Un incumplimiento de esta norma puede generar una multa de hasta 936.320 pesos.

Estos fueron los cambios registrados en las principales ciudades del país, exceptuando a Bogotá, que eliminó la medida, y Cali, que no hizo cambios.



Medellín

Los nuevos cambios aplican para los 11 municipios que componen el Valle de Aburrá. Esta medida les permite hacer compras y diligencias bancarias con el último digito de su documento.



La excepción a esta norma solo es para las personas que se encuentran inscritos en la plataforma ‘Medellín Me Cuida’ y habilita a algunos ciudadanos para poder desplazarse a sus trabajos.

Las transformaciones aplican en dos etapas. En la semana del 11 al 17 de mayo de 2020 aplicarán una serie de números y a la siguiente, del 18 al 24 de mayo, cambiarán.



Este es el pliego oficial difundido por la Alcaldía de Medellín:

Estos son los números que se debe tener en cuenta para la nueva rotación del 'pico y cédula' en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

Barranquilla

En la capital del Atlántico los cambios en el ‘pico y cédula’ empezaron a regir desde el 7 de mayo y van hasta el 25 de ese mes.



Entre los principales cambios se encuentra la restricción a supermercados y plazas de mercado para abrir los fines de semana. Los días sábado y domingo solo se podrán ordenar domicilios.



A través del decreto 0443, el alcalde Jaime Pumarejo también decidió que una persona solo podrá salir a la calle una vez cada dos semanas. A excepción de los ciudadanos que tienen permiso para desplazarse al trabajo o en caso de una urgencia médica.

A su vez, los fines de semana las actividades físicas al aire libre estarán restringidas. Es decir, que aquellos que quieran salir a hacer deporte solo podrán realizarlo de lunes a viernes entre 5:00 a.m y 7:00 p.m.

Finalmente, Pumarejo dijo que, en caso de que los barranquilleros incumplieran la norma, decretaría toque de queda durante 24 horas.

La medida de 'pico y cédula' solo aplicará de lunes a viernes y estos son los números a tener en cuenta. Foto: Alcaldía de Barranquilla

Bucaramanga

A pesar de las constantes críticas en redes por parte de los bumangueses que no apoyan el ‘pico y cédula’, la medida tuvo algunos cambios. El más relevante es la restricción para los días sábados y domingos, en los que regirá un toque de queda durante todo el día y no habrá movilidad. Solo existirá la opción de solicitar domicilios.

Supermercados, tiendas de barrio y almacenes de grandes superficies solo podrán abrir al público de 6:00 a.m a 7:00 p.m.



Este es el pliego de la rotación de números para las dos próximas semanas que fue difundido por la Alcaldía.



Con la nueva rotación, los fines de semana empezará a regir un toque de queda en toda la ciudad. Foto: Alcaldía de Bucaramanga

Cartagena

La medida en esta ciudad rige de lunes a viernes. Las personas solo podrán salir de 6:00 a.m hasta las 4:00 p.m para realizar sus diligencias bancarias y abastecerse.



Otro de los cambios fue que los domingos se decretó aislamiento total preventivo. Es decir, el 17 y 24 de mayo. En ambos días las personas no podrán salir de sus casas.



La medida de ‘pico y género’ no aplicará para esta rotación del ‘pico y cédula’.



Este es el cartel oficial difundido por la Alcaldía de Cartagena con la nueva rotación de la medida:

La medida fue cambiada y los domingos no aplicará pues se decretó como un día para aislamiento preventivo obligatorio Foto: Alcaldía de Cartagena

En redes son varias las críticas que se le han hecho a esta medida, pues algunos ciudadanos dicen que es difícil salir a hacer mercado solo un día a la semana. A la par, las autoridades de diferentes ciudades han reportado varias multas impuestas a ciudadanos que han salido de sus casas sin aplicar a las excepciones de los decretos y con un número de cédula distinto al que aplica para ese día.

Bogotá es la ciudad con más casos de coronavirus registrados, con más de 4.000.



