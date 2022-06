La psicóloga y ex zar anticorrupción de Cartagena, y antes mano derecha del alcalde William Dau, Lidys Ramírez, en diálogo con EL TIEMPO, le sale al paso al escándalo en el cual se ha visto involucrado su nombre, que es mencionado por el exsenador Armando Benedetti, hombre clave en la campaña del Pacto Histórico, en un video conocido por este diario.



(En contexto: Video: en reunión con Petro Benedetti habla de acuerdo con alcalde Dau)



En el video publicado en exclusiva por EL TIEMPO, queda en evidencia cómo, presuntamente, el candidato Petro y varios de sus más cercanos asesores discutieron un eventual acuerdo para incluir en las listas del Pacto Histórico a Ramírez escudera del alcalde Dau, presuntamente a cambio de apoyo político en la capital de Bolívar.

El movimiento político ‘Fuera Malandrines’

Lidys Ramírez. Foto: Archivo Particular

“Tuve ofertas del Pacto Histórico, de la Coalición de la Esperanza, y del Partido Verde, pero finalmente decidí ser independiente con el ‘Movimiento Fuera Malandrines’, pero luego en una decisión familiar decidimos nos aspirar a la Cámara de Representantes”, señala Ramírez.



El movimiento ‘Fuera Malandrines’ fue el experimento político con el cual Abraham Dau, hijo del alcalde, tomó el pulso de sus electores en Cartagena y la región con miras a llegar al Congreso. El proyecto sigue en pie.



(Vale la pena leer: Para bajar homicidios, en Cartagena ponen en cintura a los rumberos)



Lidys Ramírez es mencionada en uno de los apartes del video en el cual Benedetti plantea la opción de apoyar a una candidata de William Dau para la Cámara en Bolívar.



“Sí he compartido con el doctor Armando Benedetti porque he apoyado la campaña del Pacto Histórico, pero siempre han sido encuentros de campaña, con la gente, porque la gente reconoce mi liderazgo anticorrupción y antipeajes”, añade la cartagenera.

No es la primera vez que Ramírez suena

en grabaciones filtradas

En audios publicados a inicios de este año, y previo a las elecciones a Congreso, se filtraron unos audios en los cuales Dau confesaba que Lidys Ramírez era su candidata para la Cámara de Representantes, hecho que le costó al burgomaestre cartagenero investigaciones disciplinarias por presunta participación en política.



“Fui candidata al concejo de Cartagena por la Colombia Humana, por eso conocí al alcalde William Dau, a él le gustó mi postura anticorrupción y unos mapas de poder y de la corrupción en Bolívar que yo venía presentando, y lo apoyé y he defendido a esta administración”, dice ella.



(Le puede interesar: Indígena desapareció en creciente súbita del río Buritaca)



Asegura que aún no ha visto el video, y reconoce su respaldo a la Campaña del Pacto Histórico.



"Mas allá de las formas asquerosas en las que se está haciendo política, no veo ilegalidad en las conversaciones que se han filtrado. Solo he visto el primer video. Contra Gustavo Petro ha habido una campaña sucia que debemos rechazar y que debe ser investigada", concluye la exzar anticorrupción de Cartagena.



Cartagena

