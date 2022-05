Unas frases que lanzó el candidato presidencial del Pacto Histórico en medio de su discurso en el municipio de Ciénaga, Magdalena, ha generado controversia y una ola de ataques de aparte de sus contradictores políticos.



Gustavo Petro no sólo aprovechó el momento frente a un público masivo para criticar al ex presidente Alvaro Uribe, sino que también hizo una especie de invitación a los paramilitares para que se sumen a su campaña.

“Los paracos que vengan aquí porque tendrán su segunda oportunidad como todas las sociedades deben tener”, dijo el líder del Pacto Histórico.



Adicionalmente responsabilizó al gobierno nacional y al ex presidente Uribe del paro armado que protagonizó el clan del golfo este fin de semana en el país.

“Quieren sembrar el miedo, quieren sembrar el terror, quieren al pueblo en las casas, quieren sangre y ni así van a ganar, porque el pueblo colombiano ya no les teme, ya no se arrodilla”, manifestó Petro.



El candidato presidencial también dijo que espera que estas elecciones “Uribe y sus paracos, queden arrinconados como se lo merecen”.



Que se vaya a cuidar sus nietos”, agregó Petro, quien además se comprometió a trabajar por las comunidades menos favorecidas de Ciénaga y el Magdalena.



Dijo que su gobierno alternativo gestionará bienestar y calidad de vida para la gente que es su razón de ser.



Por supuesto que las reacciones por el discurso de Petro en Ciénaga, no se hicieron esperar por parte de sus opositores.



El candidato Federico Gutiérrez, segundo en la intención de votos, según las encuestas, expresó desde Buenaventura que “ahí es donde uno entiende por qué tanta solidaridad con Otoniel, cuando dice: “venid los paracos a mí”. Claro, es por qué tienen todo negociado”.



Gutiérrez sostuvo que esta afirmación es un anuncio del “plan criminal” que tiene el Pacto Histórico para intentar ganar las presidenciales.



“No tiene escrúpulos y esta semana recibirán el apoyo de los Comunes, ex-Farc. Ya sabemos contra quién estamos compitiendo”, afirmó Federico Gutiérrez.



Otro de los que se pronunció fue el ahora exprecandidato presidencial Juan Manuel Galán, quien calificó de “ligera” la afirmación de Petro.



Las palabras de Petro revivieron la polémica por el llamado ‘perdón social’ al que se refería, luego que se conociera que su hermano, Juan Fernando se reunió en la cárcel La Picota de Bogotá con varios condenados por diversos delitos.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

