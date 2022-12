Llegaron a La Guajira las primeras 50.400 unidades de bienestarina líquida, destinadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para los niños menores de 5 años con desnutrición aguda y riesgo de desnutrición previamente focalizados.



El envió fue realizado el pasado sábado, luego de que el presidente Gustavo Petro, reconociera desde la comunidad de Media Luna, en el municipio de Uribia, el fracaso de su política de potencia de la vida, tras la muerte de 20 menores wayús por desnutrición durante su Gobierno.



El viernes, la FAC transportó a dos niños wayús, de 1 y 3 años, del hospital de Nazareth a La Guajira. Uno de ellos está grave. Foto: Fuerza Aérea

vamos camino al abismo, si se repite lo mismo que han hecho en estos últimos años, pues el ICBF ha visto ver morir miles de niños aquí FACEBOOK

“Estamos fallando el hecho que 20 niños wayús han muerto por desnutrición en este Gobierno eso se llama un fracaso y hay que asumirlo como tal, este Gobierno no es para ver morir niños y si están muriendo ¿de qué potencia de la vida estamos hablando? eso es una mentira, estamos asumiendo mal los procesos”, dijo Petro.



El mandatario cuestionó el trabajo del ICBF al repetir las cosas como se están haciendo, “pues vamos camino al abismo, si se repite lo mismo que han hecho en estos últimos años, pues el ICBF ha visto ver morir miles de niños aquí”, indicó.



En total serán 125.000 unidades de bienestarina líquida las que llegarán a La Guajira, de acuerdo con lo anunciado por la directora del ICBF Concepción Baracaldo, tras anunciar un plan de acción inmediato para reforzar acciones y contribuir en la prevención de muertes por desnutrición en La Guajira.



Baracaldo explicó que esta bienestarina será entregadas, la mitad para las Unidades de Búsqueda Activa y la otra mitad para los equipos de gestión del riesgo de la entidad territorial.



“Esta es una responsabilidad que involucra alcaldes, gobernador, entidades del Estado y sociedad civil. Desde el ICBF, como ente rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, hago un llamado urgente para que trabajemos en conjunto y evitemos que la niñez padezca de hambre”, indicó Baracaldo, en su cuenta de Twitter, tras anunciar el envío.

La causa de la mortalidad es la falta de agua

El Instituto Nacional de Salud reportó, en el 2015, 37 muertes por desnutrición . Foto: Yomaira Grandett / EL TIEMPO

Durante el lanzamiento del Plan de Abastecimiento de Agua Potable para La Guajira 'Wüin Üles, el presidente indicó que en el centro de la causa de mortalidad por desnutrición está la falta de agua potable y no es solo comida sólida.



Por lo que indicó que el ICBF debería estar invirtiendo en la solución de agua potable, “no quiere que haya desnutrición, ¿cuál es la causa?, el agua potable, no la bienestarina, es el agua potable lo primero que tenemos que solucionar”, indicó Petro.

El mandatario cuestionó, además, que el ICBF no tenga un programa para lograr que La Guajira tenga agua potable.



“Imagínense eso Bienestar Familiar y no ha pensado que las familias necesitan agua, claro se puede pegar, articular y ayudar de instituciones estatales que sepan más del agua, pero de partida estamos funcionando mal, al intentar que un modelo cachaco y miserabilista de atención a los niños no se adapte a las condiciones culturales del pueblo wayú, sino al revés”, dijo Petro.



Finalmente, la directora del ICBF reiteró la importancia de la articulación intersectorial para trabajar en pro de la niñez, ya que la desnutrición es multicausal y requiere de acciones coordinadas de sectores como salud, educación, agricultura, vivienda y la comunidad.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha