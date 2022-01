Peter Manjarrés, cantante de música vallenata, encendió la red social de Twitter al plantear la siguiente pregunta a sus seguidores: “¿Se le puede llamar asesino a la persona que no se quiere vacunar y contagia a los demás?”.



(Lea también: ¿Cómo era llamada o considerada la ciudad del Cacique Upar Valledupar?)



La publicación del artista musical generó reacciones de todo tipo, como: “Los vacunados también contagiamos de la misma manera que los que no se han vacunado”.

Me llamó la atención un tweet que vi de alguien que decía asesinos y suicidas a los que no se vacunaban FACEBOOK

TWITTER

Otros internautas le respondieron: “¿Y cómo llamar a quien completamente vacunado se contagia e igualmente contagia a los demás?”, “¿Y cómo llamar a los cantantes que besan en la tarima a las aficionadas… sin saber si están vacunados o no".



Frente a las espontáneas opiniones de sus seguidores, ‘El caballero del vallenato’, como también es conocido el artista, explicó a EL TIEMPO que formuló la inquietud a raíz de un comentario que publicó otra persona que hizo alusión a este tema.



“Me llamó la atención un tweet que vi de alguien que decía asesinos y suicidas a los que no se vacunaban. Lastimosamente estamos en un país muy polarizado, unas personas entendieron que fue una pregunta y otras no leen y entendieron que yo llamaba asesinos a las personas que no se vacunan. Nunca afirmé que eran asesinos los que no se vacunan”, recalcó el artista.

Se le puede llamar ASESINO ? a la persona q no se quiere vacunar y contagia a los demás. ? — petermanjarres (@PeterManjarres) January 6, 2022

(Le puede interesar: Por covid, cancelan concierto de cumpleaños 472 de Valledupar)

Los espectáculos que están siendo cancelados

Las crecientes cifras de covid-19 en este país ha influido en la ola de suspensiones y cancelaciones de espectáculos musicales, afectando los ingresos de muchos exponentes del folclor vallenato.



Manjarrés detalló que la repercusión de esta situación ocasionó la cancelación de conciertos en Melgar y Flandes (Cundinamarca).



“Nosotros los artistas somos de los gremios más afectados. Mañana sábado 8 de enero tenía dos conciertos y fueron cancelados por el virus”, subrayó el cantante.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar

Más contenidos de Colombia:

- Mejora el calado operacional a 7,9 metros en el Puerto de Barranquilla

- Cierran clínica estética de mecánico que se habría hecho pasar por cirujano

- Video: roban con pistola a dos turistas en Centro Histórico de Santa Marta