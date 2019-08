Pese a disculpas del alcalde Rodolfo, trabajadoras sexuales demandarán

El Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia lidera la demanda que en los próximos días interpondrán en contra del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, después de que el mandatario realizara un controversial comentario en un Facebook Live acerca de uno de los candidatos a ser su sucesor en el cargo.

“Él ha pasado por todos los partidos. Lo han manoseado todo; mejor dicho, lo han manoseado más que una prostituta de Puerto Wilches (Santander)”, dijo Hernández en el video en vivo.



El pasado domingo 11 de agosto, a través del mismo medio, el alcalde Hernández se excusó con las trabajadoras sexuales del país. “Fue una simple frase de uso popular (…) si con ella ofendí a cualquier mujer pido mil y mil excusas, esa no era mi intención; yo defiendo los derechos de las mujeres de mi país, incluso las que están obligadas a ejercer esta labor”, fueron las palabras del mandatario.

Sin embargo, para Fidelia Suárez, presidenta del Sindicato de Trabajadoras Sexuales, esto no es suficiente e insiste en que Hernández está violando los derechos de una población vulnerable. “Lo que está hecho, está hecho. Él está acostumbrado a hacer y deshacer, y en Bucaramanga no pasa nada. Entonces no tiene porqué compararnos ni tampoco tiene que salir de su boca, que no bota nada bueno, maltrato físico, verbal y psicológico hacia las diferentes poblaciones y a su entorno”, expresó Suárez.



La movilización sensibilizó a las más de 2.220 mujeres miembros de esta comunidad, quienes están recogiendo firmas a nivel nacional para acompañar la demanda que interpondrán ante la Procuraduría General de la Nación, y esperan que el caso llegue a oídos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el argumento de que hubo una violación a los derechos de las trabajadoras sexuales.

“El cargo le quedó grande, es para mandarlo más bien donde el siquiatra para ver qué clase de esquizofrenia sufre y qué clase de medicamentos consume que le afectan su cerebro y lo hacen comportarse como se comporta”, opinó Suárez.



