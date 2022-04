Santander González De Arco, el pescador cartagenero de 68 años, que fue víctima de un atraco en altamar el pasado domingo, el cual casi le cuesta la vida, recibió la solidaridad de la empresa privada y la Armada Nacional.



Un grupo de delincuentes, cobardes, amarró y amordazó al viejo pescador y procuró su muerte por ahogamiento, durante la madrugada del pasado domingo, con el fin de robarle el motor de su lancha.



Con lo que no contaban los criminales era que el curtido hombre de mar lograría sobrevivir- ¡amarrado de manos y amordazado!- durante toda una noche en medio del océano, hasta ser rescatado, por pura suerte, con las primeras luces del día.

Un motor nuevo para un hombre bueno

Tras conocerse la historia de Santander, y las dramáticas horas que vivió en la soledad del mar, la Armada Nacional y la empresa Todomar S.A. donaron un motor nuevo para contribuir a la recuperación de las capacidades de pesca artesanal del buen hijo del corregimiento de La Boquilla.



En la Estación de Guardacostas de Cartagena, el Capitán de Navío Carlos Eduardo Urbano Montes, comandante del Grupo de Guardacostas del Caribe, en compañía de Carlos Londoño Botero, Presidente de Todomar S.A., hicieron la entrega de un motor nuevo y elementos de seguridad a Santander.



“Estoy muy feliz y satisfecho con este regalo que me brindan Todomar y la Armada, ahora pido que vigilen más la Boquilla y capturen a los delincuentes que me querían matar”, expresó Santander.



"El motor entregado cuenta con 15 caballos de fuerza, 20 pulgadas y 2 tiempos, que permitirá brindar mayor rendimiento, potencia, ahorro y eficiencia durante la navegación, así como mejores capacidades marítimas, logísticas y de abastecimiento", señala la Armada Nacional, en comunicado de prensa.

Santander González, sobrevivió a un atraco en altamar Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

La noche aciaga en la cual delincuentes

casi matan a un hombre bueno

Santander había salido a pescar el sábado anterior a las 6:30 de la tarde, solo. Llegó mar adentro hasta un sitio conocido como cabeza de bravo, con su motor nuevo y susr redes, y dispuesto para iniciar su faena durante gran parte de la noche. Como lo ha hecho en los últimos 50 años de vida.



En diálogo con EL TIEMPO, el curtido hombre de mar había narrado que cerca de las 12 de la noche, ya en el punto de pesca, se le acercó una embarcación con cuatro hombres a bordo.



"Me preguntan si tengo sardinas, les digo que no. Les recuerdo que mis redes nos sirven para pescar sardina porque tienen los huecos muy grandes", contó Santander.



Santander González es un hombre bueno, tranquilo y trabajador, su cabello ya teñido por las canas, sus brazos delgados, y curtido por el trabajo duro de los hombres de mar.



"De pronto veo que uno de los tipos se pasa de la lancha de ellos a la mía, se abalanza, me agarra por el cuello y me arropa toda la cabeza con una capucha. Después me amordaza. Me ponen boca abajo, con las manos atrás, y me amarran”; narró Santander González.

Santander González de Arco, 68 años, es #pescador cartagenero y sobrevivió toda la noche amarrado en altamar luego de que delincuentes lo asaltaran para robarle motor de lancha. Lo amordazaron y procuraron su muerte hundiendo embarcación. @ELTIEMPO @ColombiaET @FiscaliaCol pic.twitter.com/ukqgiRwUT2 — John (@PilotodeCometas) April 26, 2022

Se aferró a la vida, a su fe en Dios, y con

los primeros rayos del sol fue rescatado

Los delincuentes iban por el motor que 12 días atrás, con mucho sacrificio, había comprado Santander para mejorar su producción.



Alcanzó a salir 11 noches de faena, pero los criminales acechaban. Fueron tan cobardes que tuvieron que ir cuatro, y esperaron a que cayera la noche, para asaltar al solitario pescador.



Además de abandonar a su víctima, amarrado y amordazado, a siete millas náuticas de la costa, los delincuentes quitaron el tapón de la embarcación para que el agua entrara lentamente y con el paso de las horas se hundiera y Santander se ahogara.



El pescador se aferró a su viejo chaleco salvavidas y a un pedazo de boya de poliestireno. Pero ante todo se aferró a la vida, a su fe en Dios, y con los primeros rayos del sol, cuando ya su lancha se había hundido, y cuando solo tenía su cabeza sobre la superficie fue rescatado.



Cartagena

