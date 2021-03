Por no cumplir protocolos, personero de Popayán volverá a posesionarse

El Tribunal Administrativo del Cauca determinó que el concejo de Popayán deberá repetir el acto de elección del personero de esta capital. De acuerdo a la sentencia, esto no significa un cambio de Personero, solo que se tomó la decisión de anular la elección por errores de procedimiento.

Según explicó el personero Jaime Andrés López Tobar, el fallo está obligando al Concejo a hacer la elección que en su momento no se hizo, solo se nombró con base en un concurso de mérito, pero omitió el acto formal de elección.



“Esto no anula mi elección sino simplemente la formalidad del acto de elección. Deberán llamarme de nuevo en sesión plenaria y volverme a elegir, puesto que la vez pasada me posesionaron de una, según el tribunal había que votar y no votaron y procedieron a posesionarme sin esa formalidad. Soy el único candidato en la lista de elegibles y no estoy inhabilitado según el propio tribunal, Por ende, procede mi elección y continuaré en mi cargo”, dijo el personero Jaime Andrés López Tobar.



La parte resolutiva dice “Declarar la nulidad del ordinal segundo de la resolución 00075 del 10 de enero de 2020 que conformó la lista definitiva de elegibles del concurso público y abierto de méritos para la elección del personero de Popayán para el período 2020-2024, en cuanto ordenó directamente su posesión”.



El segundo punto, sostiene que “Como consecuencia de la anterior declaración, ordenar al concejo municipal de Popayán, retrotraer la actuación surtida, para que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 313 de la Constitución Política de 1991, se haga el respectivo acto de elección con el pleno de esa Corporación, y se elija a quien corresponde y una vez agotado lo anterior, se proceda a la posesión de la persona elegida, como Personero de Popayán”.



Aún se desconoce si el demandante apelará la decisión ante el Consejo de Estado.



POPAYÁN

