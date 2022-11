Juan Daniel Parra Zuluaga, personero de Chimichagua (Cesar) denunció graves amenazas en su contra.



Las intimidaciones circulan a través de un panfleto firmado por Bloque Erlin Pino Duarte y frente Diomedes Dionisio Ortega Ramos de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.



(Además, Tragedia en Bolívar: un bebé cayó de la cama y se ahogó en medio de inundaciones)



En el texto cuestionan el papel que viene ejerciendo frente a las invasiones de tierra en esa localidad.

Es una situación muy preocupante porque en Chimichagua se adelantan cinco procesos de invasiones, cuatro a nivel rural y uno urbano. Los primeros tienen connotaciones de amenazas en mi contra FACEBOOK

TWITTER

“Por su proceder frente a las invasiones de tierra del municipio de Chimichagua, defensa de la terratenientes, víctimas y denuncias públicas contra los integrantes de esta organización”, reza el panfleto.



El funcionario destacó el riesgo al que se expone frente a su oficio, ya que en lo que va del año ha recibido varias amenazas.



Dos de ellas se registraron en Saloa, corregimiento de Chimichagua, cuando dos sujetos desconocidos que se movilizaban en motocicleta, lo abordaron intempestivamente. En ese momento lo presionaron para que declinara su labor frente a los procesos de desalojo que se adelantan en La Oficina, finca vinculada a una disputa de tierra, la cual fue invadida aproximadamente por 100 familias campesinas.



(Le puede interesar: El pueblo de Sucre que se acostumbró a vivir ‘bajo el agua')



“Me dijeron que no apoyara a la ciudadanía frente a las denuncias que vienen realizando referente las extorsiones de las que vienen siendo víctimas. El día 10 de agosto, en la vereda El Cerrito, cuando me encontraba con el coordinador de la Mesa Municipal y Departamental de víctimas, Juan Gómez Alfaro, también fuimos intimidado por dos sujetos, que nos conminaron a apartarnos de este tipo de procesos”, recalcó el personero.



El funcionario detalló, además, que estas advertencias cobijan a su hermano, Germán Parra Zuluaga, quien tuvo que salir del país tras recibir intimidación por grupos al margen de la ley mediante panfletos.



“El panfleto decía que era por las acciones que vengo desarrollando como personero. Lo firman miembros del Clan del Golfo. Mi hermano es especialista en Derecho Procesal, que ejerce de manera particular y me venía orientando frente a la actividad que desarrollo”, recalcó Juan Daniel Parra.

Pide un trámite de emergencia

Es lamentable que en este país no haya garantías para ejercer esta labor conforme al marco jurídico que se aplica en este sentido. FACEBOOK

TWITTER

La preocupación que le asiste, es que pese a las denuncias formuladas ante la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría y Unidad Nacional de Protección, carece de esquema de seguridad.



“Por la connotación de la situación se requiere un trámite de emergencia. Sin embargo, a pesar de las alertas tempranas emitidas, no hay una decisión de fondo para las medidas de protección. Espero que la institucionalidad cumpla su papel”, enfatizó el personero.



Las amenazas en su contra se vienen presentando desde la primera semana de su nombramiento (1 de marzo de 2020), cuando solicitó un Consejo Extraordinario de Seguridad en el corregimiento de Saloa, respecto al reclutamiento de varios jóvenes en esta zona rural, por grupos al margen de la ley.



(Le puede interesar: Indígenas y campesinos se enfrentan por invasiones ilegales en la Sierra Nevada)



“En esta reunión se hicieron varias exigencias a las autoridades competentes sobre estos hechos. Dos meses después se dio una operación conjunta donde capturaron a las personas que cometieron este hecho delictivo”, subrayó.



Sostiene que durante su desempeño viene articulando acciones de control institucional y observaciones a los proyectos de empréstitos que adelanta el municipio de Chimichagua.



“La labor que desempeño es muy apegada a la norma. Es lamentable que en este país no haya garantías para ejercer esta labor conforme al marco jurídico que se aplica en este sentido. Es una situación muy preocupante porque en Chimichagua se adelantan cinco procesos de invasiones, cuatro a nivel rural y uno urbano. Los primeros tienen connotaciones de amenazas en mi contra”, aseguró el funcionario.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar