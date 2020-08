Por presuntas amenazas renunció personera transitoria de Aguachica

La personera transitoria de Aguachica (Cesar), Mayra Torrado Castillo, quien denunció recientemente el estado de descomposición de más de mil alimentos de las ayudas humanitarias en este municipio, renunció el pasado lunes, alegando posibles amenazas que afectan su integridad personal.Vea aquí: Ladrón quiso robar una casa y terminó atrapado en una de las ventanas

“He sido víctima de diferentes amenazas, que ponen en peligro mi vida, la de mi familia y nuestra integridad”, aseguró la funcionaria en una misiva enviada a la mesa directiva del Concejo Municipal de esta población.



Una determinación, que, a ninguno de los miembros de esta corporación, tomó por sorpresa, ya que hace varias semanas, Torrado había puesto en conocimiento una serie de intimidaciones.



“La personera recibió una visita extraña de una persona que se hizo pasar por la Fiscalía, al parecer, tiene antecedentes por homicidio", aseguró, el concejal de Aguachica, Jhony Jiménez.



La representante del Ministerio público subrayó, además, que a la fecha no ha recibido apoyo ni protección de las entidades competentes.



“Frente a esta situación, de forma voluntaria presento mi renuncia irrevocable”, afirmó la personera.

Torrado Castillo llevaba dos meses en este cargo, fue designada transitoriamente en esta posición desde el pasado 31 de mayo, por decisión del Concejo Municipal mientras se surte el concurso para personero.



Cuando se conoció la alerta de las intimidaciones, se programó un consejo de seguridad municipal, sin embargo, fue postergado en dos ocasiones.



“¡No se hizo absolutamente nada!, durante la sesión de ayer, uno de los concejales que también ha sido afectado con estas amenazas, dio a conocer esta situación. Básicamente no les están tomando en serio lo que está pasando”, dijo visiblemente preocupado, Isaac Holguin, concejal del partido Conservador, en Aguachica.



“Si hoy son ellos, mañana podemos ser nosotros ya que no se están prestando las garantías suficientes para desarrollar el servicio público que venimos haciendo. El panorama es de tensa calma. Agradezco, de manera particular, el acompañamiento por uno de los patrulleros que me han asignado”, recalcó el concejal.



Actualmente, no existe un consolidado unificado en torno a las cifras de personas amenazadas en el Cesar.



De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, hasta la fecha, solamente se han conocido denuncias relacionadas con líderes sociales y campesinos por diferentes situaciones. Van desde mensajes de texto, anotaciones en redes sociales, panfletos, llamadas y de gente rondando alrededor de sus casas.



Las regiones donde se han presentado amenazas son: Becerril, Chiriguaná, Tamalameque, especialmente en el complejo de la ciénaga de Zapatosa, y Valledupar.



“hace poco sacamos una alerta temprana, relacionada con intimidaciones que se han venido generando a nivel nacional durante esta pandemia de coronavirus. Al parecer, en esta situación de cuarentena, a los grupos armados se les facilita mejor su trabajo”, aseguró la Defensoría.



LUDYS OVALLE JÁCOME

Especial para EL TIEMPO

Valledupar