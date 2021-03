La amenazas de muerte contra la personera de Aguachica (Cesar) 

“No se atraviese más, váyase por las buenas”, con este mensaje, acompañado de pétalos de rosas, Johana Caviedes, personera de Aguachica, sur del Cesar, recibió el pasado lunes, amenazas de muerte.



“El sobre lo trajo un mototaxista. No traía remitente y estaba escrito con letras de revistas y periódicos”, explicó Caviedes.



La funcionaria de 37 años de edad, es abogada de profesión, se ha desempeñado en años anteriores como jefe de control interno de la alcaldía de este municipio, ha sido defensora pública durante seis años en esta localidad y en algunos municipios del sur de Bolívar.



Actualmente lleva ocho meses como personera de esta municipalidad, donde fue designada transitoriamente en esta posición desde el 6 de agosto del año pasado, tras un concurso celebrado por la Universidad de Pamplona, asumió su nombramiento en propiedad el 13 de noviembre de ese mismo periodo.



En torno a las amenazas, advirtió que podrían estar relacionadas con las labores que ha venido desempeñando desde su posición, donde ha venido verificando el cumplimiento de convenios, especialmente aquellos relacionados con la alcaldía de esta localidad, para hacer los correctivos necesarios.



“Desde entonces he tenido una serie de estigmatización e inconvenientes con el alcalde de Aguachica, quien me tacha de corrupta, que trabajo para los concejales, que soy una perseguidora suya, que lo deje trabajar en paz”, precisó la personera.



En este sentido, detalló un convenio que debía celebrarse entre el municipio de Aguachica y el Asilo San Antonio, donde según ella, la administración municipal recaudó altos ingresos a través de la estampilla pro ancianato con destinación específica para la población de adulto mayor.



“Verificamos que el convenio de los abuelitos, a fecha de septiembre, no se había realizado e informamos oportunamente a la comunidad. Le exigimos al mandatario hacer el convenio de manera inmediata ya que se habían recogido estos recursos, para la alimentación de estas personas”, recalcó.



En este mismo contexto, subrayó que ha recibido improperios por parte del mandatario local, quien, además, les ha impedido el ingreso a las reuniones de juntas directivas programadas por Saúl Hernández, director del Hospital de esta municipalidad.



“Estos eventos se hacen en su despacho. Las dos veces que he llegado me dicen: Por orden del señor presidente de la Junta (el alcalde), no puedo ingresar a estas reuniones, me dejan parada en la puerta”, relató.



Durante el desarrollo de sus actividades, ha realizado varias visitas a la estación de policía ya que existe un hacinamiento de 120 reclusos, por lo que ha oficiado a la procuraduría que adelante los procesos pertinentes para la construcción de un centro transitorio.



“Les dije que vinieran a la alcaldía para que se adelante la construcción de este centro. Por esta razón, algunos funcionarios de la alcaldía, me critican que ando haciendo una ‘cacería de brujas’”, comentó.



La funcionaria pública destacó, además, que inició un proceso disciplinario para determinar los responsables frente a unos recursos que se perdieron en el Instituto Municipal de Tránsito.



“Iniciamos este proceso para determinar por qué y cómo se perdieron 109 millones de pesos desde las cuentas de este instituto. De igual manera, iniciamos procesos disciplinarios porque se han nombrado funcionarios sin el lleno de los requisitos”, aseguró.



Johana Caviedes afirmó también que ha sido víctima de ataques a través de las redes sociales, Foto: Personería de Aguachica (Cesar)

Ataques por redes sociales

La personera, afirmó también que ha sido víctima de ataques a través de las redes sociales, donde acusan a su esposo, Dagoberto Rojas, de maltrato intrafamiliar.



“He sido víctima de ciberataques donde me envían pasquines acusando a mi esposo de golpearme y maltratarme. Lo amenazan con matarlo a machetazos”, dijo preocupada.



Agregó que desconoce quién puede estar detrás de estas amenazas, por lo que solicitó a la Fiscalía, Defensoría del pueblo y a la Unidad Nacional de protección (UNP) investigar esta serie de situaciones.



“Es la primera vez que me ocurre esta situación. Tengo entendido que algunos concejales están en esta misma situación”, puntualizó.



Alcaldía responde

En Aguachica no es la primera vez que ocurren este tipo amenazas. El año anterior, Mayra Torrado Castillo, quien ejercía como personera, renunció a su cargo alegando amenazas que afectaban su integridad personal.



“He sido víctima de diferentes amenazas, que ponen en peligro mi vida, la de mi familia y nuestra integridad”, aseguró la funcionaria en una misiva enviada a la mesa directiva del Concejo Municipal de esta población.



Frente a este tipo de situaciones, el alcalde Robinson Manosalva ha manifestado que es objeto de una persecución política y mediática desde diferentes sectores.



En este caso, el abogado, Ronald Medina, asesor del mandatario local, contradijo las afirmaciones de Caviedes, enfatizó que el alcalde “jamás ha venido actuando en contra de la funcionaria, tampoco la ha venido persiguiendo o presionando como personera. El mandatario ha venido cumpliendo cabalmente sus funciones”, aseveró.



Indicó, además, que la funcionaria deberá resolver una situación jurídica ya que reposa una demanda en el contencioso administrativo sobre su elección como personera.



“Esta elección ha sido demandada tres veces por algunas personas, tengo entendido que existen algunas inhabilidades en su nombramiento, especialmente, cuando fue encargada inicialmente en este cargo. En ese momento, se pidió como medida cautelar que fuera separada de su cargo”, dijo el asesor.



“Por amenazas ya se han realizado varios consejos de gobierno. Son las autoridades las que deben seguir investigando para definir la veracidad de estas denuncias y aclarar los hechos”, explicó.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar

