Las claves: las últimas liberaciones de secuestrados en el país

En la última semana, tres personas que fueron secuestradas lograron volver a la libertad en Colombia. Sin embargo, otro individuo más que se encontraba en cautiverio fue encontrado muerto

Los liberados

El caso más reciente fue el del comerciante Floriberto Díaz, de 44 años y propietario de varias gasolineras en el departamento del Cauca.



Su rapto se registró en la mañana de este martes, en el municipio caucano de Miranda. Horas después, el hombre fue liberado. Según dijo el propio presidente Iván Duque, la Guardia Indígena del departamento ayudó en la situación.



Con el secuestro del empresario, se completaron 7 acciones de este tipo en lo que va de año en el Cauca. De esas personas raptadas, tres permanecen en poder de sus secuestradores.



Las otras liberaciones fueron el pasado 25 de agosto, cuando el Ejército rescató a dos hombres que habían sido secuestradas por el Eln en Arauca.



Las dos personas permanecieron 42 días secuestrados y fueron encontrados en la vereda Malvinas, del municipio de Tame.



Su identidad no fue revelada y solo se conoció que uno es ornamentador y el otro es conductor de mototaxis.

Según datos de la Policía, el Eln tiene en su poder a 18 personas. Foto: Archivo EL TIEMPO

El hombre que murió

El pasado 23 de agosto, Jéfferson Andrés Arévalo, militante del partido político Unión Patriótica (UP), apareció muerto en zona rural del municipio de Puerto Rico, en el Meta.



Arévalo había sido secuestro en una finca ubicada en el caserío Danubio, en Puerto Rico, cuando un grupo de desconocidos se lo llevó después de abusar sexualmente de su esposa y cortarle el cuello.

Jéfferson Arévalo era hijo de Luz Marina Robayo, integrante de la UP y a quien asesinaron paramilitares en el año 2003, en El Castillo (Meta). Foto: Archivo particular

Otros secuestrados

Según datos de la Policía, solo el Eln tiene 18 personas secuestradas en este momento. 9 de ellas son 3 militares raptados en Arauca y 3 policías, 2 civiles y otro militar secuestrados en Chocó, en hechos que se presentaron en los primeros días del mes de agosto.



Adicionalmente, información del Ministerio de Defensa da cuenta de 58 secuestros en el país de enero a marzo de este año.



Esos secuestros se dividen en secuestro total (29), extorsivo (12) y simple (17).

Los soldados regulares Orlando Yair Vega Díaz, Juan Pablo Rojas Ovando, y Eduardo Caro Bañol, secuestrados por el Eln Foto: Fuerza de Tarea Quirón Ejercito Nacional

Lo que dice el Eln

Si bien el Eln no es la única organización que tiene secuestrados en Colombia en la actualidad, el hecho de estar en medio de un intento de proceso de paz hace más visible su accionar.



Además, desde que secuestro a los militares, policías y civiles en Arauca y Chocó, el grupo ha dicho que su intención es liberarlos, siempre y cuando, asegura, se cumplan algunos protocolos.



Sobre el proceso de liberación de estos secuestrados, lo último que dijo el Eln es que no se ha avanzado mucho en la negociación con el Gobierno para lograrlo.



“El Gobierno dice una cosa a la prensa y confunde dando a entender que ya todo está prácticamente listo para la liberación, pero, en la práctica, no permite que el acuerdo de protocolos avance y mientras tanto intensifica operativos militares”, señaló el grupo en un comunicado, este martes.



