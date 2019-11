'El hombre equivocado': personas que fueron a prisión injustamente

–Él estuvo con mi mujer y eso yo no se lo perdono –dijo Aldemar–. Eso no se le hace a un amigo.



Durante todos los años en que Adolfo estuvo encarcelado, su esposa había averiguado bastante sobre Aldemar Daza Cortés. Sabía que había pertenecido a las Farc allá en Java, la vereda de Viotá en la que ella y Adolfo habían vivido antes de ser desplazados por la violencia; sabía que le habían hecho juicio de guerra por haber violado a una niña de unos doce años y haber asesinado al papá antes de que ese señor tuviese la oportunidad de matarlo a él (aunque sobre este último punto los testimonios eran menos claros). Y en ese momento, sentada frente al supuesto “mejor amigo” de su esposo, en el área de visitas de la cárcel de La Picota, Amparo Castañeda supo por qué Aldemar Daza había mentido para involucrar a Adolfo en un atentado en el que ninguno de los dos hombres tuvo nada qué ver.



–Diga la verdad –le rogó Amparo.



–No, yo no voy a decir nada –respondió Aldemar, sin levantar la voz–. Así me hunda, y sé que me voy a hundir, pero yo de aquí salgo más rápido que Adolfo. Y si me pudro, se pudre él también conmigo.



Y, con eso, Aldemar Daza Cortés se levantó y salió del área de visitas.



¿Cómo es la vida con un ser amado en la cárcel? ¿Cómo será vivir en un barrio en el que todos creen que tu esposo, tu padre es un terrorista? ¿En el que la gente evita hablarte y cruza la calle en cuanto te ven venir? ¿Cómo es el desespero de no tener dinero para pagar abogados que no sirven para nada, tocar a las puertas de los medios de comunicación solo para que presentadores famosos te digan que esperan que tu esposo “se pudra en la cárcel” por ser guerrillero? ¿Cómo se hunde el corazón esas mañanas en que no tienes siquiera para darle comida a tu familia, cuando ellos tienen que colarse en el transporte público para poder ir a estudiar? ¿Cómo se sentirá estar sola en los cumpleaños de tus hijos, en su graduación, en el momento en el que consiguen novias o cuando los encuentras tomando hasta tarde en un billar, en esas semanas que pasas encerrada en el hospital temiendo que el cáncer de hace años haya vuelto o que una complicación en tus riñones te saque de este mundo en medio de un dolor agonizante? ¿Cómo será estar sola el día que muere tu madre y no hay nadie que sujete tu mano?



Amparo lo cuenta a su manera. Solo podemos imaginarlo.



La suerte cambió para ella la tarde en que vio por la televisión una convocatoria a las víctimas del atentado contra el Comando de la Policía Metropolitana en 2002. Era Adolfo Toledo Medina, alias Dólar, quien iba a declarar. “¡Dios mío!”, dijo Amparo. Y en el día y la hora que mostraba la pantalla se apareció en el edificio de la Fiscalía.



–Usted no tiene derecho a entrar a la audiencia –le dijo la fiscal que llevaba el caso–. Usted no es víctima.



–Yo soy víctima porque mi esposo está en la cárcel por un delito que no cometió –le respondió Amparo–. Mis hijos han sufrido, yo he sufrido, él ha sufrido. ¿Cómo me dice que no soy víctima?



Después de discutir, de trasladarse a otro edificio en el que se llevaría a cabo la audiencia y de discutir un poco más, la fiscal dejó entrar a Amparo. Ella pudo ver como entraban al recinto a Dólar, a quien le rogó llorando que dijera que su esposo no tenía nada que ver en todo ese asunto. El exguerrillero, conmovido, le respondió: “Yo hoy voy a decir la verdad”. Amparo pudo escuchar la audiencia y la historia de lo que realmente había pasado esa mañana del 22 de octubre de 2002, hechos en los que el nombre de “Adolfo Gutiérrez Malaver” no se mencionaba ni una vez. Al final, ella pudo hacer preguntas y probó frente a los presentes que su esposo no tenía vínculos con la guerrilla ni había participado en el atentado.