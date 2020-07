En Santa Marta contagiados con covid-19 estarían propagando el virus

La Secretaría de Salud Distrital alertó sobre la presencia en las calles de Santa Marta de ciudadanos con diagnóstico positivo para covid-19 que por ser asintomáticos o presentar síntomas leves no están acatando las normas ni el aislamiento obligatorio.

Esta situación sería una de las principales causas de que el número de pacientes contagiados haya aumentado significativamente en la ciudad durante los últimos días.



La preocupante afirmación la entregó el jefe de la cartera, Henrique Toscano, en un foro convocado por el Concejo, donde informó sobre las medidas que se han adoptado para controlar este comportamiento irresponsable que podría dejar graves consecuencias.



“Recibimos a diario denuncias anónimas sobre individuos que aunque son portadores del virus, llevan una vida normal, trabajando y desplazándose de un lado a otro infectando a familiares, amigos y cualquier persona con la que tienen contacto”, indicó.



El funcionario anunció que ya se inició un proceso de seguimiento e individualización de esos pacientes que por no creer en lo mortal que puede resultar el virus lo siguen transmitiendo de manera indiscriminada.



“Hemos solicitado acompañamiento a la Sijín para investigar estas conductas y judicializar a quienes contribuyan a que se agudice esta emergencia de salud”, indicó.



Toscano recordó que según el artículo 368 del Código Penal colombiano la violación de las medidas sanitarias para impedir la propagación del covid- 19 tiene sanciones que van de 4 a 8 años de cárcel.



“Tenemos inclusive casos positivos y hasta paramédicos a los que en este momento se les está investigando con la Sijín para judicializarlos por la irresponsabilidad si conseguimos las pruebas y se demuestra el delito”, añadió.



Las medidas judiciales no solo se aplicarán contra los casos positivos sorprendidos en la calle, sino también a aquellos que se les haya practicado la prueba y estén espera de los resultados.



El funcionario reiteró que mientras no haya una corrección del comportamiento ciudadano no va a haber forma de controlar la pandemia.



“La gente debe entrar en conciencia porque algunos todavía piensan que es mentira, es lamentable que existan familias donde han fallecido tres o cuatro personas y que una sola persona llevara el contagio al resto de su familia por no cumplir con lo que se tiene establecido, como los elementos de protección personal, distanciamiento de dos metros, aislamiento social y evitar reuniones de más de 10 personas”, puntualizó Henrique Toscano.

