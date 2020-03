120 oportunidades de primer empleo para jóvenes con síndrome de Down

Oportunidades de empleo para población con síndrome de Down es la idea de la fundación Abrazar, la cual viene trabajando desde hace 20 años con este grupo poblacional. Hasta el momento, 17 personas ya han sido contratadas.



“Son muchachos juiciosos, creativos, productivos, honestos y solo hace falta que les den una oportunidad para poder aportar a sus familias”, dice Roberto Jairo Jaramillo, gobernador del Quindío, donde el programa empezó.

En este departamento del Eje Cafetero ya hay más de una decena de jóvenes con síndrome de Down, quienes han sido contratados para cumplir labores en las áreas de registro, logística y comunicaciones.



Aunque el programa empezó en Quindío, la idea es que otros gobernadores del país, agremiados en la Federación Nacional de Departamentos, lo adopten.

El programa se discutió de manera informal en la pasada cumbre de esta agremiación, con resultados que aún no tienen una conclusión.



“Quiero vincular más. La meta son 100 o 120. Cada uno de estos muchachos (los 17 contratados) están felices; es su primera oportunidad de empleo con una administración departamental, les pagan, son muchas las satisfacciones para sus familias”, dice el gobernador Jaramillo.



Diana Cristina Torres es una de las beneficiarias del programa en Armenia. Sobre su experiencia dice que se siente “contenta, emocionada y alegre. Me levanto a las 5:30 de la mañana, me alisto y mi padre me trae al trabajo”.

Su función es estar al tanto del libro de registros de la Gobernación de Quindío: quién entra y quién sale. Además, coordina y anuncia algunas de las visitas.



De manera paralela, la fundación Abrazar sigue trabajando con otros 2.100 jóvenes diagnosticados con este síndrome, a la espera de que otros mandatarios, empresas o instituciones se sumen a este proyecto de inclusión social.



