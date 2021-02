Podrían prohibir el ingreso de mascotas a parques de Bucaramanga

Los parques son tal vez uno de los lugares que más atraen a mascotas y dueños. Esto se debe, sobre todo, al hecho de que los animales domésticos necesitan salir de forma constante para mantenerse en un buen estado de salud.



Aunque parezca una norma básica de civismo, muchos de los amos de perros y gatos no hacen un uso adecuado del espacio público, por lo cual generan molestias al resto de ciudadanos.

​

(Lea también: Baby Shark: insólita captura de tiburón bebé con rasgos humanos).

Debido a esto, la Alcaldía de Bucaramanga estaría considerando la posibilidad de prohibir la entrada de mascotas en algunos parques de la ciudad, según lo señalado por el presidente del Concejo, Jorge Humberto Rangel.



Por medio de una publicación en su cuenta de Twitter, el funcionario advirtió que la intención del Distrito estaría cimentada en varias problemáticas que se han presentado debido a los malos comportamientos de algunos dueños de mascotas.



(Le recomendamos: Logran fotografiar a un extraño y llamativo pingüino de color amarillo).



Señaló que cuando estas personas llegan con sus perros no cumplen con las normas que hay en cada espacio e incluso estarían infringiendo el Código de Policía. Entre otras cosas, sostuvo que no hacen una disposición correcta de los desechos de sus mascotas. Algunos los botan indebidamente a las canecas de reciclaje, mientras que otros ni siquiera los recogen.



También dijo que no les están poniendo el respectivo bozal a las razas que, según la norma, deben tenerlo. Esto es especialmente importante, teniendo en cuenta que pueden poner en peligro a otros transeúntes y no hacerlo les podría acarrerar una multa tipo 2, según el Código de Policía, que equivale a ocho salarios mínimos diarios vigentes.

ATENTOS van a prohibir🚫 el ingreso de mascotas en algunos parques de la ciudad! Gracias a la irresponsabilidad de algunas personas,NO permitiré que por unos pocos paguemos todos! Por ahora se continuará con el ingreso de mascotas,se viene un trabajo fuerte de concientización. pic.twitter.com/3XulADjVUQ — Jorge Humberto Rangel (@JorgeHRangelB) February 26, 2021

(¿Nos lee desde la app? Vea la publicación aquí).



El concejal añadió que además algunas mascotas "están espantando las ardillas y están afectando la fauna silvestre de este lugar (parque La Flora)".



No obstante, advirtió que se hará una campaña de concientización de la mano de la Alcaldía de Bucaramanga, para que no se tengan que tomar medidas de prohibición, que, según él, podrían afectar también a los dueños de mascotas que sí son responsables y sí cumplen las normas.



(Además: ¿Qué pasa si encierran a un leopardo con un perro? Se sorprenderá).

Tendencias EL TIEMPO