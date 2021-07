Perrito era obligado por sus dueños a consumir marihuana en Armenia

El caso de un perro de casi un año de edad y que era obligado a consumir hojas de marihuana tiene consternados a los animalistas de Armenia.

Según la directora de la Fundación Animalitos Peludos, Ximena Padilla, la organización recibió las denuncias de la comunidad aledaña y decidieron ir hasta el barrio Santander Bajo para comprobar lo que estaba ocurriendo con la mascota.



"Llegué en el momento oportuno, porque la dueña le estaba pegando con un palo al perrito y me metí para que no le pegaran más

TWITTER

"Llegué en el momento oportuno, porque la dueña le estaba pegando con un palo al perrito y me metí para que no le pegaran más. El hijo de la señora salió y me dijo que era su perro y que hacían con él lo que quisieran. En ese momento el perrito salió y yo lo metí a mi guacal y los vecinos me ayudaron, sino me hubieran matado allá", contó Padilla.



La animalista relató que le hicieron exámenes al perrito y lograron concluir que los antiguos propietarios sí lo drogaban. "Le mandaron medicamentos y ya está felizmente adoptado. No lo hemos podido esterilizar aún por su tratamiento, pero ya está mejor".



Padilla denunció que en los últimos 15 días se han presentado decenas de casos de maltrato animal en la ciudad, como el envenenamiento de perros y gatos en los barrios La Mariela y Gibraltar, por lo que convocó a una marcha el próximo 8 de agosto a las 10:00 de la mañana en el parque Los Fundadores de Armenia para protestar por estos casos de maltrato y para expresar su amor por los animales.



"Ese día vamos a recoger concentrado y medicamentos para los perritos que tenemos en hogares de paso y vamos a tener una camiseta blanca en homenaje a los peluditos que tanto amamos. Le rendimos homenaje a tantas personas, es hora que podamos marchar por ellos", concluyó la mujer.

