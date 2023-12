Salvador, el perrito que sufrió un infarto durante quema de pólvora en Ibagué

En medio de la celebración de la temporada de Navidad, que llega con juegos pirotécnicos y quema de pólvora durante las noches, una familia de Ibagué, Tolima, denunció la muerte de su perro de la raza Airedale Terrier.



Se trata de una mascota de 4 años, que murió de un infarto fulminante en su casa de Torreón de Piedra Pintada, una zona estrato 4 de Ibagué, donde sus propietarios emprendieron una campaña anti pólvora para prevenir más casos dolorosos de este tipo.



“Mi perrito se llamaba Salvador, el veterinario nos confirmó que murió de infarto fulminante como consecuencia de la pólvora, que se ha venido quemando en noviembre y diciembre en la ciudad”, afirmó Adriana Muñoz, una enfermera profesional que no ha dejado de llorar y lamentar la muerte de su mascota.



En días pasados, ella y su esposo salieron dejando a Salvador solo en la vivienda con dos perros más, pero al regresar en la noche hallaron a la mascota sin vida, tendida en el piso, por lo que de inmediato trataron de hacer algo para salvar su vida siendo demasiado tarde.



Lo que hicieron de inmediato fue revisar la cámara de seguridad de la casa y encontraron que el ruido ensordecedor de la pólvora y los juegos pirotécnicos habían sido los causantes de la muerte de este animal de raza procedente de Irlanda.



“En la cámara quedaron grabados el estrés, ladridos, la tensión, nervios e intranquilidad que atacaron a Salvador desde el mismo momento en que se dio comienzo a una quema de pólvora en un centro comercial cercano, por lo que repentinamente el animalito se fue al piso tras sufrir un infarto fulminante”, dijo la ciudadana.



Sus dueños denunciaron el caso para evitar más muertes de este tipo. Foto: Cortesía Adriana Muñoz

Señaló que otros dos perros que hacen parte de su familia también sufrieron estrés por la pólvora, pero afortunadamente quedaron con vida.

“Salvador era un perro joven sano, tranquilo, inteligente, pero no resistió el ruido pues el video muestra que la quema de pólvora duró más de 15 minutos”, dijo Adriana Muñoz.



“Ha sido muy doloroso para la familia y para mis hijos, Salvador era nuestra compañía, era un animal muy tierno y noble”, agregó.



Para evitar más casos de este tipo, ella con su esposo adelantan una campaña en torno a la no utilización de pólvora, que viene ocasionando problemas en la salud de los animales.



“Yo invito a los ciudadanos a no quemar pólvora, pues se trata de un elemento altamente peligroso para la vida humana y la de los animales”, señaló.



“Las quemas de pólvora también matan a numerosas aves, mascotas y todo tipo de animales, ese es un registro alto en Ibagué”, dijo Muñoz.

Fabio Arenas

Para EL TIEMPO