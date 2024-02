Perro atacó a un niño de cinco años en Cesar: tuvo que ser intervenido quirúrgicamente

Un niño de cinco años de edad sufrió graves heridas en el rostro al ser atacado por un perro en Tamalameque (Cesar).



El animal le destrozó parte del labio inferior y del pómulo izquierdo. El menor se recupera en una clínica de alto nivel de Santa Marta, donde fue intervenido quirúrgicamente por parte de especialistas en cirugía plástica estética y reconstructiva.



(Además: 'Inseguridad en el sur de Bolívar supera las capacidades institucionales', Yamil Arana)



“Tuvo una afectación fuerte en el rostro y se recupera positivamente. Como municipio hemos estado brindando el acompañamiento social, psicológico para estos casos para la familia del niño”, recalcó Leonardo Vega, Alcalde de Tamalameque.

Los cuidadores del animal se negaron a sacrificarlo. Hemos estado haciendo seguimiento al comportamiento del animal doméstico, que no había presentado agresión alguna con miembros de la familia FACEBOOK

TWITTER

El lamentable episodio ocurrió recientemente en el barrio Aluminio de Tamalameque, cuando el niño se encontraba jugando con otros cachorros. El pequeño no dimensionó la magnitud de la cercanía del otro animal.



El perro que atacó al menor es de raza cruzada con Pitbull, cuya propietaria es la abuela del niño. Según sus cuidadores, anteriormente el animal nunca había mostrado signos de agresividad y no sabe qué lo motivó a morder al menor.



(También: Periodista solicitó refuerzo en esquema de protección tras amenazas del Clan del Golfo)



“Los cuidadores del animal se negaron a sacrificarlo. Hemos estado haciendo seguimiento al comportamiento del canino, es un animal doméstico, que no había presentado agresión alguna con los miembros de la familia”, detalló el mandatario.



Las autoridades de esta localidad recomiendan especial atención frente a la tenencia de animales, ya que, en algunas circunstancias, pueden presentarse situaciones como estas.

Los hechos más recurrentes se han registrado en Valledupar.



Es el caso de un perro Pitbull que atacó por segunda vez al hijo de su dueño, cuando intentó acercarse a un árbol para recoger un mango.



El hecho se registró en el 2021 en el barrio San Martín de Valledupar, mientras el menor se encontraba en la casa de su padre. La víctima sufrió heridas en el cuello y la oreja derecha.



(Le puede interesar: Registran temblor en el noreste de Colombia durante la noche de este lunes)



“En esa ocasión, el niño salió al patio al patio a recoger el mango, pero el perro, que también come esa fruta, se abalanzó sobre él y lo mordió. Una vecina escuchó los gritos de mi hijo y lo auxilió. Tuvo que darle un garrotazo al animal para que lo soltara”, relató Angie Pineda, madre del menor.



Durante ese mismo periodo, un niño de ocho años, también fue agredido por un pitbull. El animal le arrancó el 80 por ciento del cuero cabelludo.

Más noticias en Colombia

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar