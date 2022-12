Más de 24 horas completó el paro de los propietarios de busetas de transporte urbano en la ciudad de Ibagué, Tolima, situación que origina traumas en la movilidad pues las vías y puntos estratégicos permanecen bloqueados con busetas.



Este martes la situación es complicada debido a que la ciudad tiene nueve puntos bloqueados y solo las motos pueden movilizarse. Muchas tienen dificultades y les toca utilizar los andenes.



Debido a esa situación, miles de personas tratan de llegar a pie y en motos a sus puestos de trabajo pero los destinos no son tan cerca. Es una ciudad con 570.000 habitantes y más de 500 barrios.



"Yo vivo en el sur y tenía que salir a una cita médica en una clinica del Centro, pero ha sido imposible pues las busetas tienen bloqueadas las glorietas, calles y avenidas", afirmó José Ubaque, 69 años.



Otros ciudadanos se aventuraron y hacen a pie sus recorridos para ir a citas médicas o cumplir horarios laborales, como la ciudadana Luz Milán, quien vive en la zona de El Salado.



"Debo llegar al centro y la caminata es de más de una hora, me aventuré a caminar pues trabajo en una heladería y mi deber es cumplir pase lo que pase", señaló la mujer de 45 años.



La discordia entre buseteros y la Alcaldía es por la implementación del Sistema Estratégico de Transporte que busca mejorar ese sector que funciona con vehículos viejos y obsoletos.



"La Alcaldía quiere montar el Sistema Estratégico pero la ciudad tiene las vías destruidas y los semáforos a diario están dañados", aseguraron los transportadores.



Tampoco comparten el recaudo del Sistema Estratégico pues consideran que ese tema lo asignaria la Alcaldía a un privado "y las ganancias se las llevan empresas diferentes a los transportadores".



"Si el recaudo se le entrega a un privado dispara las tarifas de los pasajes y terminaría por perjudicar a los usuarios", aseguraron.

