Los periodistas agremiados de Córdoba les pidieron a la Fiscalía General de la Nación que investigue la actuación de la Unidad Nacional de Protección -UNP-, entidad que retiró parte del esquema de seguridad del periodista Rafael Moreno Garavito, asesinado en el municipio de Montelíbano.



Rafael Moreno Garavito era el director del medio digital Voces de Córdoba donde hacía denuncias de corrupción en el departamento. Era además dirigente comunal del municipio de Puerto Libertador.



En estado vulnerable

Lo sucedido con Rafael deja en evidencia lo vulnerable, lo desprotegido que estamos los periodistas que trabajamos en la provincia. Nosotros le garantizamos a la comunidad el derecho a la información

TWITTER

La solicitud de investigar a la UNP la hizo Eder Narváez, director de NP Noticias Online de Montelíbano, quien dijo inicialmente que los periodistas del sur de Córdoba están de luto por la muerte de su colega, dedicado al periodismo de investigación, a realizar denuncias sobre actos de corrupción de la dirigencia y el accionar de las bandas criminales, además de denuncias sociales.



Para el periodismo de Córdoba, especialmente en la zona sur del Departamento donde se mueven las bandas dedicadas al narcotráfico, es más difícil ejercer su labor que en otras regiones.



“Lo sucedido con Rafael deja en evidencia lo vulnerable, lo desprotegido que estamos los periodistas que trabajamos en la provincia. Nosotros le garantizamos a la comunidad el derecho a la información. Pedimos a la Unidad Nacional de Protección -UNP- que garantice nuestros derechos y se nos permita continuar trabajando mediante las medidas de protección”, dijo.



Manifestó su inconformismo porque se enteraron que recientemente la Unidad de Protección le había retirado el esquema de seguridad a Rafael Moreno.



“Es algo preocupante y hasta el momento desconocemos las razones. Automáticamente le quitaron el esquema, nuestro colega se convirtió en carne de cañón para esos corruptos y bandas criminales que lo venían amenazando. Es inadmisible que una Institución del Estado esté permitiendo que los periodistas seamos presa de los delincuentes”, señaló.

Llamado al Presidente Petro

exigimos que se nos garantice la vida mediante una ruta segura para todos los que ejercemos el periodismo en la provincia

TWITTER

Aprovechó además el periodista Eder Narváez para hacerle un llamado al Presidente Gustavo Petro y solicitarle la protección efectiva de los periodistas del sur de Córdoba.



“Así como usted puso en marcha una estrategia para garantizar la vida de los líderes de derechos humanos, también exigimos que se nos garantice la nuestra mediante una ruta segura para todos los que ejercemos el periodismo en la provincia”, expresó.



Para el director de NP Noticias Online es claro que quienes ejercen la corrupción en el Departamento, al igual que las bandas criminales quieren silenciar al periodismo para que no se sigan denunciados sus actos al margen de la ley.



“Para que no sigamos desenmascarándolos ante la opinión pública. Ayer fue nuestro colega Rafael Moreno a quien le cegaron su vida. Mañana puedo ser yo y así cualquier otro periodista”, anotó.

Un grupo élite de la Fiscalía y la Policía Nacional

están al frente de la investigación por este caso

El dinero que se ahorra la UNP retirando un esquema, no puede ser más importante que la vida de un periodista. Por esta razón no nos pueden convertir en carne de cañón

TWITTER

Pidió a los periodistas no callar y por el contrario continuar con las denuncias que vienen realizando y le exigió a la Unidad Nacional de Protección -UNP- que garantice sus derechos.



“El dinero que se ahorra la UNP retirando un esquema, no puede ser más importante que la vida de un periodista. Por esta razón no nos pueden convertir en carne de cañón”, aseveró.



El periodista y líder social Rafael Moreno fue asesinado dentro de un establecimiento comercial de su propiedad, cuando dos personas a bordo de una motocicleta le dispararon en repetidas ocasiones.



Se pudo establecer que un grupo élite de la Fiscalía y la Policía Nacional están al frente de la investigación por este caso.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo