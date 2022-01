Jullieth Cano, reportera de Noticias Caracol y quien también labora en Blu Radio, denunció a través de una red social que ha recibido dos amenazas por su labor periodística en Cúcuta y la frontera con Venezuela.

Así lo expresó a través de una plataforma que permite hacer encuestas con preguntas y respuestas. Uno de los seguidores le consultó a Cano si contaba con escoltas o qué medidas de seguridad tenía para desarrollar su profesión.

"Tengo dos amenazas por ejercer el periodismo en esta zona. Ya está en conocimiento de las autoridades", respondió la periodista.



Aunque Jullieth Cano no precisó si tiene a disposición un esquema de seguridad, varios seguidores han mostrado su preocupación y han respaldado la labor de la joven periodista.



La comunicadora social, quien cumplió cinco años ininterrumpidos dedicados al periodismo en la capital nortesantandereana, vivió momentos de terror el pasado 14 de diciembre, cuando relató en vivo el atentado terrorista en el aeropuerto internacional Camilo Daza, donde murieron dos policías antiexplosivos.

Anuncio de Julliteh Cano en Instagram. Foto: Tomada de Instagram: @JulliethCano

A propósito de las amenazas, no es la primera vez que la periodista habla de agresiones en contra de su equipo periodístico. Hace unos meses en un evento literario realizado en Cúcuta, precisó que han sido varias las hostilidades de las que ha sido víctima en su carrera profesional.



"He tenido ciertas situaciones en medio del ejercicio periodístico en zona de frontera. Una de ellas cuando estaba haciendo una nota sobre medicamentos que vendían sin ningún tipo de prescripción en la calle", afirmó.



La periodista y el camarógrafo se encontraban en el corregimiento de La Parada, cerca al puente internacional Simón Bolívar, y en este lugar les impidieron ejercer su labor.



"No nos permitieron seguir grabando, en un tono amenazante nos dijeron que ya no podíamos grabar más", agregó Cano, quien dijo que es alto el riesgo al grabar en las trochas entre Colombia y Venezuela.



Por ahora, no se conocen detalles de las amenazas en contra de la periodista, quien está en periodo de vacaciones tras un convulsionado año en Cúcuta debido a los múltiples ataques terroristas y alteraciones del orden público.