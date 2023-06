El pereirano Juan Gabriel Ramírez tiene el talento y, ante todo, la formación y el entrenamiento para ser uno de los mejores catadores de café del mundo. Para saber si es el mejor de los cinco continentes, participará en el mundial de catación de café que se realizará la semana entrante en Atenas, Grecia.

(Puede leer: Así es la nueva estrategia que utilizarán en el Eje Cafetero para reactivar el turismo)



Mientras alistaba maletas para viajar mañana miércoles 14 de junio al país europeo, Ramírez dialogó con EL TIEMPO acerca de las expectativas de su participación. Serán tres días de competencia, desde el 22 y hasta el 24 de este mes, cuando se conocerá al ganador.

A sus 37 años de edad, este pereirano "vive y respira" café las 24 horas del día. Es el director operativo de Cafezam, una empresa exportadora de café ubicada en Dosquebradas, la segunda ciudad de Risaralda, y prácticamente se la pasa tomando café todo el día, aunque en su caso sería mejor decir, identificando el cuerpo, el aroma, las notas, entre otros atributos de esta bebida, que sigue siendo insignia de Colombia.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Gabriel Ramírez ganó el campeonato nacional de catación en Corferias, en Bogotá. Foto: Cortesía Juan Ramírez

Aunque no proviene de una familia cafetera, Ramírez está en el mundo del café desde hace hace 17 años, y como catador hace siete. Ha cursado estudios de café y posee una certificación Q Grader, que es el máximo reconocimiento internacional para un catador. Ese grado de certificación solo se obtiene superando un curso del Coffee Quality Institute (CQI), que se basa en el protocolo de catación de la Asociación de Cafés Especiales.



"La tarea de los catadores es poder describir un café, tanto en atributos como en defectos. Se cata el café con diferentes objetivos: buscar mercados, estandarizar procesos de fermentación, buscar el tueste ideal de los cafés, entre otros; pero los defectos permiten detectar si hubo algún problema en el proceso con el fin de mejorarlo", explicó Ramírez.



Reciba en su Whatsapp, gratis, las noticias de última hora desde EL TIEMPO



El actual campeón del mundo de catación es un japonés, pero no podrá defender su título porque no ganó el concurso de su país. Sin embargo, Ramírez cree que los rivales a vencer serán los asiáticos, los ingleses y los costarricenses, "que son muy buenos".



Este catador quiere, además, superar el tercer puesto que obtuvo en el mundial del año pasado, en Milán, Italia, otro pereirano, Helí Santiago Castaño.

¿Cómo es la competencia?

En el primer día de mundial de catación de café, el 22 de junio próximo, los 36 participantes deberán establecer en el menor tiempo cuál es el café diferente de tres tazas. Cada catador debe identificar la taza diferente en ocho juegos de tres tazas cada uno. Los 16 catadores que tengan más aciertos y en el menor tiempo pasarán al siguiente día de la competencia.

Facebook Twitter Linkedin

En una taza de café se juzgan atributos, sabor residual, aroma, cuerpo, fragancia, acidez, balance, dulzor, uniformidad. Foto: Juan Pablo Rueda, EL TIEMPO

En la segunda jornada del concurso, nuevamente los catadores deberán definir la taza de café diferente de tres, de ocho juegos. Clasificarán los ocho mejores al último día de la competencia.



De los ocho mejores, de la misma manera en que se hizo en las rondas anteriores, saldrán los cuatro mejores, quienes serán los que disputen el título al mejor catador del mundo.



A través de su cuenta de Instagram, Juan Gabriel Ramírez transmitirá en directo su participación en el mundial. Sígalo en Juanramirezcoffeetaster. Eso si debe madrugar. La competencia se iniciará el jueves 22 de junio a las 4:30 a.m.

Más noticias en EL TIEMPO

¿Por qué indígenas wayú piden que no se instalen parques eólicos cerca a su territorio?

Carrozas de las fiestas de San Pedro son en homenaje a la música y obras del Huila

Agentes de Tránsito habrían retenido a 2 personas y pedido 20 millones para liberarlos

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS