Desde hace varios días se vienen conociendo los testimonios de varias mujeres que han sido atacadas con piedras por un hombre que se moviliza en una motocicleta color azul por varias vías y barrios de Pereira.

Solo el día martes se registraron cuatro casos que fueron denunciados en redes sociales por las mujeres agredidas. Este martes se presentó otro caso y días anteriores se registraron al menos tres más. Incluso, el hombre ya es conocido como 'el loco de la moto'.



"Quiero hacer pública la situación, no para que me tengan pesar, sino que quiero que la gente tenga cuidado con el tipo de personas que hay en las calles. Yo estaba en la vía Condina, llegando a la trilladora y fui atacada. Quedé inconsciente", relató una de las mujeres afectadas.

Un hombre en una moto me tiró una piedra sin ningún escrúpulo. No tengo idea el porqué. No se quiénes. Me dejó inconsciente. No lo conozco. Tengo fractura maxilofacial y me dañó los dientes FACEBOOK

En un video que la joven difundió a través de redes sociales, narró que al momento de la agresión iba con una amiga y ella fue la que le contó los hechos. "Un hombre en una moto me tiró una piedra sin ningún escrúpulo. No tengo idea el porqué. No se quiénes. Me dejó inconsciente. No lo conozco. Tengo fractura maxilofacial y me dañó los dientes", dijo.



La Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria (Andes) Risaralda dio a conocer a través de un comunicado que una estudiante fue atacada en la mañana del martes 15 de marzo cuando se dirigía a una institución educativa.



En el comunicado agregaron: "Exigimos una investigación pronta y efectiva sobre estos hechos sistemáticos que se vienen presentando en Pereira. Queremos una ciudad segura para las mujeres y que ir al colegio no implique terminar en un hospital por violencia contra nosotras", dice el documento.

Esta joven denunció públicamente a un motociclista que la atacó en la vía Condina en #Pereira. A este caso ya se suman al menos cinco más de mujeres que fueron agredidas con piedras por un hombre abordo de una moto azul. pic.twitter.com/2bwYvnbMrb — Laura Sepúlveda (@lausephincapie) March 16, 2022

Mi hija iba para el colegio y fue atacada por un hombre en moto, dejándole una gran fisura en los labios y un golpe en la clavícula FACEBOOK

"Mi hija iba para el colegio y fue atacada por un hombre en moto, dejándole una gran fisura en los labios y un golpe en la clavícula. No sabemos quién es el hombre, ni por qué lo hizo. Sabemos que hay otra denuncia de otra joven que fue atacada con una piedra", contó Deysi Tobón, madre de la menor atacada.



Andes Risaralda convocó a una marcha el próximo 22 de marzo para exigir justicia contra la violencia de género.



Otra madre denunció que 'el loco de la moto' frecuenta los barrios El Libertador, Leningrado y Los 2500 Lotes. "Ayer lastimó a mi hija, pero gracias a Dios solo fue en el brazo. Como vio que no le hizo nada se fue para el barrio Los 2500 Lotes y allá hirió a otra niña", expresó María Serna.Aunque la Policía Metropolitana de Pereira no ha recibido ninguna de las denuncias por parte de las víctimas, advirtieron que están investigando los casos que han conocido a través de redes sociales.

