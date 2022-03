Luego de las denuncias de al menos 15 mujeres que han usado sus redes sociales para contar las agresiones de las que han sido víctimas en los últimos días, el alcalde de Pereira, Carlos Maya anunció una recompensa de $ 20 millones para las personas que brinden información sobre la identidad del hombre que ha atacado con piedras a niñas, jóvenes y adultas en diferentes barrios de la capital risaraldense.

"Conocidas las denuncias de ataque a mujeres por un motociclista, solicité al coronel de la Policía Metropolitana de Pereira y al director seccional de la Fiscalía en Risaralda acciones contundentes para su captura y judicialización. Ofrecemos 20 millones de pesos de recompensa a quien nos ayude a encontrar el responsable", señaló el mandatario.



Esta semana se han registrado al menos 8 ataques por parte de un hombre que conduce una motocicleta color azul y que agrede con una piedra a las mujeres, especialmente en sus rostros. Muchas de ellas han tenido fracturas maxilofaciales, pérdida de dientes y heridas en los labios, nariz y cuello.Una de las mujeres agredidas relató que se encontraba caminando en la vía Condina, "llegando a la trilladora y fui atacada, quedé inconsciente".

Esta joven denunció públicamente a un motociclista que la atacó en la vía Condina en #Pereira. A este caso ya se suman al menos cinco más de mujeres que fueron agredidas con piedras por un hombre abordo de una moto azul. pic.twitter.com/2bwYvnbMrb — Laura Sepúlveda (@lausephincapie) March 16, 2022

En un video que la joven difundió a través de redes sociales, narró que al momento de la agresión, "iba con una amiga y ella fue la que me contó los hechos. Un hombre en una moto me tiró una piedra sin ningún escrúpulo, no tengo idea porqué, no se quienes, me dejó inconsciente, no lo conozco. Tengo fractura maxilofacial y me dañó los dientes".



El secretario de Gobierno de Pereira, Álvaro Arias, advirtió que, pese a que ya se está realizando la revisión de cámaras de seguridad de los sectores donde se han presentado las agresiones, "es importante que las víctimas realicen la denuncia formal ante la Policía y la Fiscalía de la ciudad".

PEREIRA