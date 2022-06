Un caso que se registró hace dos semanas y que dejó a un hombre muerto en una vivienda de Dosquebradas, Risaralda, prendió las alarmas en el área metropolitana de Pereira por el uso de sustancias químicas para hurtar las pertenencias de sus víctimas.



El hombre de 35 años que fue encontrado sin signos vitales y sin sus pertenencias después pasar la noche con dos mujeres que había conocido horas antes en un establecimiento comercial nocturno del municipio. Esta es una de las 29 denuncias que han recibido las autoridades en las últimas semanas.



Un amigo de la víctima que también estuvo esa noche reportó los síntomas generados por una sustancia química y además el hurto de todos sus objetos personales, como celulares, dinero y otras pertenencias de la vivienda donde pasaron la noche.



De acuerdo a los datos de la Policía Metropolitana de Pereira, se han recibido 29 denuncias de personas a las que les han suministrado sustancias químicas que generan confusión, desorientación, somnolencia, alucinaciones visuales y auditivas y que están siendo usadas para extraer elementos de valor como teléfonos, joyas, billeteras, carteras, tarjetas bancarias e incluso para ingresar a las viviendas.



La mayoría de los casos se han reportado en establecimientos nocturnos, pero también en el transporte público y sitios aledaños a entidades bancarias. Foto: iStock

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Pereira, coronel Álex Rodrigo Venegas, señaló que la mayoría de los casos se han reportado en establecimientos nocturnos, transporte público y sitios aledaños a entidades bancarias.



"Estas personas lo primero que hacen es poner unas mujeres muy atractivas como un posible anzuelo para las víctimas. Obviamente los caballeros caen y ahí aprovechan para usar diferentes elementos y posteriormente cometer los hurtos", dijo el oficial.



El subcomandante recomendó evitar recibir bebidas, sustancias de personas desconocidas o entablar conversaciones con ellas.



"Durante la noche no es recomendable recibir tragos de personas que no conozcan. No permitir que vendedores ambulantes se acerquen con el pretexto de venderles un producto que deban consumir u oler. También, tomar medidas de seguridad en el transporte público, identificar los vehículos y tratar de no hablar con extraños en entidades financieras y no permitir que se acerquen con ningún pretexto", explicó Venegas.

