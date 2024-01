Macabros detalles de feminicidio en Pereira: víctima habría sido enterrada en su casa

Un macabro feminicidio se conoció en las últimas horas en Pereira. De acuerdo con lo que se ha conocido hasta el momento, un hombre asesinó a su compañera sentimental y enterró su cuerpo en la sala de la casa de la víctima.



Los hechos se habrían presentado en la madrugada del pasado 31 de diciembre en una vivienda del barrio El Plumón de la capital, en una zona de invasión donde varias casas aún tienen piso de tierra. La víctima fue Maritza Arelys Mosquera, una mujer afrocolombiana de alrededor de 47 años de edad.

Pareja la sepultó en la vivienda. Foto: Noticias 360 digital

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, así como la coronel de la Policía Metropolitana, Ruth Alexandra Díaz, confirmaron los hechos.



Sobre lo sucedido, las autoridades no han dado mayores detalles, sin embargo, según versiones de vecinos de la zona y un familiar cercano a la víctima, el pasado domingo se habría presentado una fuerte pelea entre Maritza y su esposo conocido como 'Maña'.



Según lo que se ha conocido, el pasado martes los vecinos llamaron a la Policía para avisar que desde fin de año no veían a la mujer; los uniformados se dirigieron hasta su casa, forzaron la puerta y al ingresar encontraron el cuerpo sin vida.



“Ella llevaba 30 años con él y fueron 30 años de martirio. Era una persona que toda la vida la maltrató; cuando se emborrachaba, le pegaba, la cortaba. Los familiares y los hijos tratamos de impedir las cosas, pero siguieron juntos”, le dijo uno de sus hermanos al medio digital Pereira en Vivo.



Al momento, Medicina Legal no ha establecido las causas de la muerte de mujer; sin embargo, sí se conoció que el cuerpo tenía signos de violencia y varias heridas.



El presunto victimario fue capturado, es identificado como Geovany Mosquera Romaña. El hombre, además de ser su pareja sentimental, era el padre de sus siete hijos. El hombre, oriundo de Pueblo Rico (Risaralda), ya había estado en la cárcel.



“Una vez la Policía conoce del hecho, todas nuestras unidades empiezan a hacer las investigaciones -de la mano del CTI- para recopilar información, lo que nos permite dar con la captura del compañero sentimental de la fallecida”, precisó Ruth Alexandra Díaz, comandante de la Policía de Pereira.