Carlos Maya llegó al poder en Pereira luego de ser el Secretario de Hacienda de la Alcaldía inmediatamente anterior. Es un contador del que se esperaban buenas finanzas y gastos eficientes. Algunos analistas coinciden en que esa ha sido una virtud que ha mantenido, sin embargo, los notorios problemas de movilidad de la capital risaraldense, así como la percepción de inseguridad opacan otras gestiones.



Por su parte, Víctor Tamayo, quien ya fue gobernador de Risaralda entre 2008 y 2011, se enfrenta a los pocos avances del hospital de cuarto nivel y de las conexiones viales.



Los retos de Carlos Maya en la alcaldía para el 2023

Los analistas consultados por EL TIEMPO coincidieron en que movilidad y seguridad son los retos más grandes a resolver por el Alcalde y que, si no lo logra, la calificación ciudadana le pasará factura.

Carlos Maya, alcalde de Pereira. Foto: El Tiempo

"El principal reto, sobre cualquier otro, es la movilidad, porque es un problema real que viven todos, desde el que anda en bus, hasta el que tiene vehículo particular", señaló Walter Benavidez, economista, especialista en administración pública y consultor de Pereira.



De acuerdo con el economista, del centro a Cerritos (corregimiento a las afueras de la ciudad) los pereiranos pueden demorarse entre dos y tres horas en horas pico. Sin contar con los trancones que se hacen si algún vehículo choca o tiene fallas en la avenida 30 de agosto.



La tarea de Maya será entonces, según Benavidez, dejar terminadas las obras de movilidad que ya empezó, entre las que están la avenida Cerritos o avenida de Los Colibríes y el nuevo intercambiador vial del Aeropuerto Internacional Matecaña, una intervención que empezó hace un año y aún no ha terminado.

Si concreta sus proyectos de infraestructura vial, complementando con el óptimo servicio en el transporte público, logrará un gran avance en la movilidad y la gente se lo va a saber reconocer FACEBOOK

Para el consultor es claro que el mayor problema está en el tránsito entre el municipio de Dosquebradas y la ciudad, trayecto dividido por el viaducto César Gaviria. "El alcalde de ese municipio cree que eso no es su problema, pero todos saben que la ciudad está enfrascada ahí, se necesita un nuevo viaducto. Pero mientras tanto hay que actuar con otras obras", apuntó.



Panorámica de Pereira Foto: Alcaldía de Pereira

Además de las vías, Maya tendría dos misiones titánicas: mejorar la seguridad o transformar la mala percepción que hay sobre estas y dejar, por lo menos contratada, la obra de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, la cual tampoco avanza por la falta de oferentes competentes en la primera licitación.

Nadie se presentó para la licitación por un tema de costos de insumos, el alza del dólar y todos estos temas tan complejos FACEBOOK

"Nadie se presentó para la licitación por un tema de costos de insumos, el alza del dólar y todos estos temas tan complejos. Si logra que de acá a diciembre por lo menos quede aprobada la licitación; le hace un bien a la ciudad", mencionó.



Al igual que Benavidez, Jorge Eduardo Murillo, administrador, abogado y consultor de la ciudad, coincide en que, después de la movilidad, lo más urgente para la ciudad es recobrar la percepción de la seguridad.



Los rumores de robos, las denuncias de presencia del Grupo Armado la Cordillera, el tráfico de estupefacientes, los hechos ocurridos en medio del paro nacional del 2021, incluyendo la trágica muerte del universitario Lucas Villa, entre otras situaciones; han hecho que muchos ciudadanos comparen, de mala manera, su territorio con ciudades más grandes y con percepción más negativa como Bogotá.



"Eso se ha vuelto una situación muy difícil, nadie puede decir que sea real, pero es lo que la gente siente. Escuchan que robaron allí o allá, que la Cordillera, que los migrantes están siendo foco de inseguridad; y eso genera un revuelo mediático que no es fácil de contener. Las cifras que presenta la Policía son buenas, pero lo que siente la gente es diferente", mencionó.



Panorámica de Pereira. Foto: Alexis Múnera

Y en la misma línea opinó un tercer analista consultado por EL TIEMPO. "Entre gente de los gremios están identificadas esas dos situaciones, sin desconocer que hay muchas más que deben mejorarse. Pero a los empresarios les preocupa mucho la movilidad porque eso ya está causando retrasos en las horas de llegada de los empleados y en su productividad", mencionó Julián Cárdenas Correa, economista y miembro activo de varios gremios de la ciudad.



De acuerdo con su lectura, medidas como el pico y placa sirvieron mucho en el corto plazo, pero el crecimiento del parque automotor ha estado disparado, lo que inmediatamente se refleja en el tráfico.



En la seguridad, no dista mucho su posición de las demás. El llamado a una solución efectiva, por el bien de la imagen de la ciudad y de la tranquilidad de la gente, es urgente. "Hace un poco más de un año la percepción viene a la baja, aunque los índices muestren otra cosa. Y este si es un tema total de su resorte, se escucha que ponen cámaras de seguridad y demás, pero la gente no nota eso en su cotidianidad".



Claramente, los tres consultores coinciden en que hay otros retos en temas en los que esperan que Maya sea más activo para sacar adelante, como es el hospital de cuarto nivel y las vías del Samán, proyectos que, aunque departamentales, benefician directamente a la capital.

Los retos de Víctor Tamayo en la gobernación en el 2023

Son precisamente estas dos obras, unas de las que menos avanzan en Risaralda, pero en las que más empeño ha puesto el sector político.



Y es que una de las grandes apuestas del mandatario de los risaraldenses, Víctor Manuel Tamayo, ha sido el hospital regional de alta complejidad Carolina Larrarte Nuestra Señora de los Remedios, que atenderá a unos cuatro millones de personas del Eje Cafetero, Chocó, Tolima y el norte del Valle del Cauca.



Facebook Twitter Linkedin

Víctor Tamayo, gobernador de Risaralda, y Carlos Maya, alcalde de Pereira. Foto: El Tiempo

Aunque en junio del 2022, se aseguraron los primeros 200 mil millones de pesos del proyecto, estos recursos no se han ejecutado, pues aún no se han definido los diseños de la primera fase que contempla la construcción del edificio de consulta externa y los parqueaderos.



La no ejecución de esos dineros complicaría el desembolso de los restantes 400 mil millones de pesos, pues el convenio con la Nación advierte que se debe tener una ejecución del 60 por ciento de los recursos desembolsados para seguir con los otros dos giros de 200 mil millones de pesos en 2023 y otros 200 mil en 2024.



Además, el hospital regional de alta complejidad no quedó en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, lo que prendió las alarmas de Tamayo y demás dirigentes risaraldenses que impulsan esta iniciativa. El mandatario tendrá lo que queda de este año para contratar y ejecutar las obras, al menos de los primeros 200 mil millones de pesos que ya están en caja.



Otro de los retos pendientes del gobernador es agilizar el avance de las obras que buscan mejorar la conectividad terrestre con los departamentos vecinos como con el Valle del Cauca: el ambicioso proyecto denominado Vías del Samán.



Allí se encuentran priorizadas importantes conexiones viales como la segunda calzada La Romelia - El Pollo; la segunda calzada de la vía entre Cerritos y La Virginia; el mejoramiento del corredor La Virginia - Ansermanuevo – Cartago; la construcción de la intersección de Tacurumbí y gestión vial integral por cinco años del corredor Pereira - La Victoria - La Romelia - El Pollo - Cerritos - La Virginia.



(Además: Macabro crimen en Risaralda: en tres bolsas, hallan cuerpo de joven desmembrado)

Deslizamiento en la variante La Romelía-El Pollo, una de las más afectadas pro las lluvias en Risaralda a lo largo de cada año. Foto: Gestión del Riesgo de Pereira

Sin embargo, aún no se han desembolsado los recursos para las grandes obras, debido a que el Instituto Nacional de Vías (Invías) aún no cuenta con los dineros.

Esperamos que este 2023 puedan salir adelante las grandes convocatorias para las segundas calzadas y las variantes FACEBOOK

"Esperamos que este 2023 puedan salir adelante las grandes convocatorias para las segundas calzadas y las variantes, una vez las condiciones financieras del país nos permitan acceder los recursos para estos proyectos", dijo el director del Invías en diciembre de 2022.



De otro lado, según el representante a la Cámara por Risaralda, Alejandro García, este proyecto avanzó "muy poco".



"Tanto el gobernador del Risaralda como la gobernadora del Valle buscaron que quedará adjudicado al Invías y han pasado tres años con el recaudo de un peaje Cerritos II, que se aproxima a los 200 mil millones de pesos, y no sabemos cómo ha sido la inversión de esos recursos. Tampoco Invías, a través de Findeter, ha conseguido los recursos con la banca para las obras. Esto no solo es un reto, sino una mala decisión que nos quedó de esta gobernación".



También queda pendiente avanzar con la construcción del Centro de Ciencia en Biodiversidad (Cibi) en Dosquebradas, que tiene una inversión de 50 mil millones de pesos, además de la Plataforma Logística del Eje Cafetero (PLEC) en La Virginia.



"Por esta plataforma va a pasar el tráfico más importante hacia Buenaventura y hacia el Caribe, es un proyecto que viene del gobierno anterior, pero en este mandato no se avanzó como se hubiera esperado", dijo el representante García.



Otro de los proyectos bandera del gobernador y que está pendiente por materializarse es el primer Sena étnico del país, que estará ubicado en el corregimiento de Santa Cecilia, en Pueblo Rico, y que tendrá una inversión de unos 4.500 millones de pesos a través de un convenio interadministrativo entre la Gobernación de Risaralda, el Ministerio del Interior, el Sena y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder).



Finalmente, un analista político y columnista de Risaralda le comentó a este medio que uno de los proyectos estratégicos y que aún está en mora de avance es el viejo sueño de los risaraldenses de ver rodar nuevamente el tren. "Es un tema estratégico para la región y el país, conecta a Pereira con el puerto de Buenaventura, y no se ha avanzado en nada".



Cabe mencionar que el tren de cercanías del Eje Cafetero quedó incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. El Gobierno Nacional le apostará a este proyecto.

LAURA SEPÚLVEDA Y LAURA USMA

Especial para EL TIEMPO

PEREIRA