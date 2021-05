Risaralda levanta las restricciones pese a ocupación de UCI

El alcalde de Pereira, Carlos Maya, y el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, anunciaron que se dan por terminadas las medidas restrictivas como el toque de queda, ley seca y pico y cédula, con el fin de impulsar la reactivación económica y social en el departamento.



La terminación de estas medidas se da tras recibir la autorización de los ministerios de Interior y Salud, luego de la solicitud del gobernador y del alcalde para apoyar a los sectores comerciales y productivos en la recuperación del empleo.



(Además: Covid-19 en Atlántico: leve descenso en contagios y muertes)

Aunque el departamento sigue en alerta roja hospitalaria y con una ocupación en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) del 90 por ciento desde hace más de dos semanas, este martes todas las personas podrán salir a las calles sin restricciones.



Además, estarán nuevamente habilitadas la mayoría de las estaciones del sistema de transporte público Megabus, que no estuvieron en funcionamiento durante este lunes después de los daños generados durante las protestas.



(Lea también: Drama en sala de espera: cuando el tiempo se detiene en Barranquilla)



"Sabemos que el país está atravesando por uno de los momentos más complejos en las últimas décadas por la pandemia y por los desórdenes generador por la propuesta de reforma tributaria, por eso el gobierno de la ciudad a diferencia del gobierno nacional no vamos a cobrar más impuestos por el contrario vamos a reducirlos para el 2021 y 2022", dijo el alcalde Maya.



Y agregó que tomó una serie de medidas más como "quitar el impuesto de industria y comercio a los pequeños empresarios, reducir los impuestos en un 50 por ciento a los sectores transporte, turismo, hoteles, bares, gastronómico, educativo y construcción. Y para los deudores de impuesto predial les rebajaremos el 100 por ciento de intereses a quienes tengan deudas del 2020 hacia atrás, todas estas decisiones son para ayudarles a quienes más han sufrido en este ano de pandemia".



Pese a que el viernes pasado el gobernador declaró un toque de queda que duró todo el fin de semana, pues solo se contaban con 9 camas en UCI, el mandatario informó este lunes que buscan salir de la crisis con estas nuevas medidas.



(En otras noticias: ‘El Gobierno debe preparar plan de revacunación anticovid en 6 meses’)



"Se trata de hacer un esfuerzo conjunto y de ser responsables unos con otros, porque es necesario que los empresarios, emprendedores y comerciantes del departamento puedan recuperar algo de lo que han perdido por el impacto de la pandemia, pero también de no olvidar que son los trabajadores y el sistema de salud, los que hoy tienen que lidiar con un territorio en alerta roja hospitalaria", expresó Tamayo.