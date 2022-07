Luego de seis días de búsqueda, bomberos del municipio de Belalcázar (Caldas), encontraron el cuerpo sin vida de Nicol Dayana Sea, una mejor de nueve años que estaba desaparecida, luego de que -al parecer- fue a jugar con varias compañeras de colegio al río La Vieja.



(Lea también: Urgencias en Manizales se están saturando por aumentos de gripa y covid-19)

Los hechos se registraron en Puerto Caldas, un corregimiento ubicado entre Pereira y Cartago (Valle), sobre las 2:00 de la tarde del pasado miércoles. De acuerdo con la información, la menor habría sido arrastrada por la corriente del río.

Bomberos de Belalcázar informaron que hallaron el cuerpo de una niña. Hoy, luego del análisis de Medicina Legal, confirmaron que se trataba de Nicol FACEBOOK

TWITTER

"En la zona donde se presume que cayó y río abajo hicimos inmersión en el río, también recorridos en lancha, pero la búsqueda no tuvo resultados. En la tarde de ayer, bomberos de Belalcázar informaron que hallaron el cuerpo de una niña. Hoy, luego del análisis de Medicina Legal, confirmaron que se trataba de Nicol", indicó el comandante de Bomberos de Pereira, Alejandro Arango.



El cuerpo de la menor, que cursaba su primaria, fue encontrado flotando en aguas del Cauca, a la altura del sector de 'remolinos'. "Ya la Fiscalía y la Policía Judicial están en todos los trámites para poder entregar el cuerpo a sus familiares", agregó Arango.



(Además: Familia de recicladores se intoxicó con una torta de cumpleaños regalada)



El oficial de bomberos hizo un llamado a las familias de las zonas ribereñas, pues este no es el primer caso de ahogamiento de menores.



"Los invitamos a tener más cuidado con los niños y niñas y más aún en las zonas; ellos quieren jugar todo el día, pero hay ocasiones en que el río baja con mucha fuerza. Tristemente este no es el único caso", apuntó el comandante.

MANIZALES