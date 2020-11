Extranjero se autosecuestró para pedir 1.500 dólares por su rescate

Un comerciante del municipio de Santa Rosa de Cabal, en Risaralda; recibió llamadas y mensajes de texto por WhatsApp durante varios días en los que le pedían una suma de 1.500 dólares a cambio de la libertad y la vida de su socio y amigo.



Tras las investigaciones, el hombre se enteró que su compañero, de nacionalidad ecuatoriana, se había autosecuestrado para extorsionarlo.



Al respecto, el coronel José Daniel Gualdrón, comandante de la Policía de Risaralda., manifestó que el comerciante, preocupado por su amigo y ante la imposibilidad de reunir el monto exigido, denunció el caso ante las autoridades.



"Se inició un trabajo investigativo y de inteligencia con el fin de establecer el paradero de este ciudadano. También, se hicieron las labores correspondientes que permitieron establecer su ubicación. Después, se concretó una negociación a cambio de la liberación de esta persona, se estableció una entrega controlada y se dio la sorpresa de que la misma supuesta víctima llegó a recoger el dinero", señaló Gualdrón.



De acuerdo con la información de la Policía, la orden de los supuestos captores era que el mismo secuestrado iría a recibir el dinero. Así mismo, era quien realizaba las llamadas extorsivas; el hombre argumentaba en las comunicaciones que sus captores lo obligaban a hablar para no poner en evidencia sus voces.



"Con la coordinación de la entrega del dinero, nuestro grupo GAULA realizó el seguimiento que permitió que -al momento de la entrega- se realizara la captura del supuesto secuestrado, ya que las labores de investigación permitieron establecer que este nunca estuvo privado de la libertad”, apuntó el comandante.



Además, como parte de las pruebas en contra del ecuatoriano Miguel Ángel Guerra, de 36 años y quien vivía también en Santa Rosa, las autoridades encontraron su teléfono celular donde quedaron registradas las llamadas y los mensajes que envió a su víctima.



"Después de que hablé con usted me metieron a un hueco y desde allá yo me puse a hablar con ese señor, que solo Dios disponía de la vida de la gente. Yo le pedí que no me hicieran nada, que lo entendieran porque conseguir eso no es fácil", fueron algunas de las palabras de Guerra durante una llamada.

El hombre fue presentado ante un juez con funciones de control de garantías y se le imputó el delito de extorsión en modalidad de tentativa, cargo que no aceptó.



"Será procesado por este cargo dado que en el Código Penal de Colombia no contempla el delito de autosecuestro", precisó el coronel Gualdrón.



Este juez decidió tener en cuenta la solicitud presentada por la Fiscalía y ordenó para el indiciado medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

LAURA USMA

Para EL TIEMPO

PEREIRA

