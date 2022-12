En la capital de Risaralda se vive un ambiente festivo previo a la primera final del fútbol profesional colombiano que se llevará a cabo este miércoles entre Deportivo Pereira y Deportivo Independiente Medellín (DIM).



En los alrededores del estadio Hernán Ramírez Villegas, las avenidas, los parques y calles de la ciudad hay banderas rojas y amarillas para apoyar al club local que por primera vez en 78 años de historia llega a disputar una final en su casa.



(Siga leyendo: Medidas de las autoridades en Pereira para la final de la Liga).

El gremio de comerciantes espera tener grandes ingresos por cuenta de las ventas a los diferentes aficionados de ambos equipos.



Jhon López, dueño del bar Leyenda Vallenata, contó que, aunque él asistirá al estadio su establecimiento sí estará abierto y se transmitirá el partido. “Muchos hinchas no pudieron comprar boletas por diferentes razones, a otros les gusta más estar un poco más cómodos y tomar licor ya que en el estadio no se podrá”.



(Le recomendamos: Video: indignación por vendedor informal al que mujer le tira sus frutas al piso).



La Alcaldía decretó la medida de ley seca en la comuna olímpica- donde está ubicado el estadio-a partir de las 7:00 de la mañana de este miércoles hasta las 7:00 de la mañana del jueves 8 de diciembre.



“El consumo, venta y distribución de alcohol queda limitado en la comuna de la Villa Olímpica a partir de las 7:00 a.m., del 7 de diciembre hasta las 7: 00 a.m., del 8 de diciembre, no tomamos la decisión para toda la ciudad pese a que habían varias solicitudes en ese mismo sentido. Entendemos que el fútbol es una fiesta de entretenimiento y deporte y por eso requerimos que la ciudad tenga una actividad económica en esos sectores tan importantes que generan empleo”, dijo el alcalde de Pereira, Carlos Maya.

Más noticias

Aterrador: mujer fue asesinada a puñaladas por su pareja en un motel de Cali

Alud de tierra deja 33 víctimas mortales en Pueblo Rico, Risaralda

PEREIRA