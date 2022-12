El dinero que el sacerdote John Ferney Araque, párroco de la iglesia San Nicolás de Tolentino, en Pereira, destina para un programa de alimentación para niños, se lo llevó un ladrón.

(Puede leer también: ¿Bravo Petroleum operaba sin póliza de riesgo? Minminas aclara lo ocurrido)



El prelado informó que el delincuente aprovechó que él estaba en un ensayo del coro de las novenas navideñas para ingresar al templo católico ubicado en la barrio Boston de la capital risaraldense.

"Ingresaron por la parte de atrás de la casa cural, y luego llegó el sujeto ya hasta la vivienda. Lo lamentable de todo este hecho es que se nos robaron unos ahorritos que habíamos obtenido de unas personas donantes para el desarrollo de una tarea que comenzamos desde el 24 de octubre pasado que se llama el Comedor Parroquial", se lamentó el sacerdote.



Araque explicó el programa de alimentación para los niños "consiste en darles desayunito todos los días de lunes a viernes a 120 niños, de los cuales hemos podido constatar que no tienen qué comer en casa, son niños de comunidades vulnerables cercanas, y del colegio de este sector".



(Además: Regalo mortal: así sobrevivió un joven tras tomar licor adulterado en Navidad)



Los niños aún reciben esa ayuda a pesar de que están en el periodo de vacaciones escolares.



"Habíamos obtenido algunos recursos para seguir adelante con esa tarea, pero eso fue lo que nos hurtaron juntó a unas pertenencias personales, como también algunos elementos de la iglesia; pero eso no va a detener nuestras actividades y mucho menos la navidad”, anunció Araque.



No es la primera vez que delincuentes ingresan a esta iglesia a robar. Hace cuatro años hurtaron las ofrendas.



(No deje de leer: ¿Qué está pasando en Jamundí? Alcalde revela qué hay tras atentados)



El padre Araque pide la solidaridad de los pereiranos para reponer el dinero que hurtaron. También recibe donaciones en especie.



Fernando Umaña Mejía

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

Insólito: Mujer intentó ocultar en sus senos la posible arma homicida de su hijo

Así va a operar el Metro de Medellín durante Nochebuena y Navidad

Ojo Cali que el pico y placa vehicular va hasta el 31 de diciembre