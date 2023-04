Este 4 de abril la familia de María Patricia Jaramillo Obando, una mujer de 61 años que reside en Pereira, acudió a redes sociales en medio de la desesperación. Según cuentan, desde hace cuatro años la mujer padece un extraño tipo de cáncer denominado Tritón que ha deteriorado su salud a tal punto que le resulta difícil respirar.



Sin embargo, "la EPS Cosmitet no le presta ninguno de los servicios médicos que reguiere de urgencia", afirman en un comunicado.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud de EE. UU. (NIH, por sus siglas en inglés), se trata de un "tipo de cáncer de crecimiento rápido muy poco frecuente que se forma en la vaina de los nervios (cubierta protectora que rodea los nervios ubicados fuera del encéfalo y la médula espinal). El tumor está compuesto de células de Schwann (células que sostienen las células nerviosas en su lugar) y de rabdomioblastos (un tipo de célula muscular)".



Aunque hay estudios que afirman lo poco común que es la aparición de estos tumores en la zona mandibular no resultan imposible. Tal es el caso de doña María Patricia.



Sus hijas Natalia y Catalina Sepúlveda narraron lo que ella y el resto de sus seres querido sufren a diario: "Debido a que no puede comer bien está pesando 37 kilos y el tumor le impide respirar". Y es que su madre sería la paciente número ocho en el mundo con esta enfermedad.



Por tanto, decidieron interponer una acción de tutela cuyo fallo del Juzgado Segundo Civil Municipal de Pereira resolvía "que se protejan los derechos fundamentales constitucionales a la salud y a la vida de la señora María Patricia Jaramillo Obando, que considera vulnerados toda vez que, la accionada no ha autorizado que su usuaria sea valorada por especialista en razón a la patología que presenta".



No obstante, según cuentan, desde diciembre de 2022 -fecha en que recibieron la notificación- no han tenido respuesta positiva: "Cosmitet insiste en que no pueden solucionar de manera inmediata cuando tenían dos días para poder hacerlo y han pasado cuatro meses".



Las hermanas recalcan la importancia de que sea atendida y, desde su desesperación por lo que su madre significa en sus vidas, hacen un llamado de atención al Ministerio de Salud, a la Secretaría de Salud de Risaralda y a la Defensoría para que giren la mirada a su caso.

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS