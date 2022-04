La semana pasada se conoció la denuncia de que, presuntamente, un hombre habría cometido tocamientos indebidos a una menor de tres años de edad que era cuidada en un hogar comunitario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Pereira. Pese a que la Fiscalía lo judicializó, el hombre quedó en libertad, pero vinculado al proceso.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, el supuesto agresor, de 57 años, sería el esposo de la madre comunitaria del hogar donde sucedieron los hechos. Además, sería quien preparaba los alimentos de los menores que acudían allí.

El presunto agresor, al parecer, habría sometido a la víctima a tocamientos indebidos por la fuerza

"Los hechos investigados sucedieron el 28 de marzo, cuando el presunto agresor, al parecer, habría sometido a la víctima a tocamientos indebidos por la fuerza. El malestar reportado por la víctima hizo que fuera atendida en un centro médico donde los especialistas lograron evidenciar las agresiones a las que al parecer habría sido sometida", indica el informe.



El ente investigador también informó que un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) imputó al procesado por los delitos de acto sexual violento, cargo que el hombre no aceptó.



"Aunque el ente acusador solicitó privar de la libertad al implicado, el juez de control de garantías de Belén de Umbría ordenó que el hombre asuma su defensa en libertad. La Fiscalía interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación sobre esta determinación", agregaron desde la entidad.



Tras los hechos, el ICBF suspendió inmediatamente del servicio en este hogar comunitario. Además, activó la ruta de verificación de derechos de todas las niñas y niños usuarios e inició su reubicación en otras unidades de servicio.



La directora regional del ICBF en Risaralda, Claudia Serna Gallego, dijo que la menor y su familia recibirán la atención médica y psicosocial que requieran.



Este no es el primer caso de esta índole que se reporta en la ciudad. En octubre de 2021 también cerraron un hogar de Pereira porque padres de familia y la Personería denunciaron un presunto caso de abuso sexual a tres niñas.



Las acusaciones de la comunidad señalaron, en su momento, que el hijo de la madre cuidadora sería el responsable de los hechos. Sin embargo, aún no se han presentado los resultados de esta investigación.Ese hogar comunitario también cerró y los otros 14 menores que eran atendidos allí fueron reubicados.

PEREIRA