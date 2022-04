Varias quejas e inconformidades han manifestado los pereiranos y otros ciudadanos del Área Metropolitana ante lo que consideran cobros excesivos del impuesto predial y el avalúo catastral de los predios en la ciudad, proceso que se empezó a hacer este año.

En redes sociales, y ante las entidades reguladoras, varios ciudadanos han manifestado su disgusto. Incluso, el Concejo Municipal ha citado a varias sesiones a la Secretaría de Hacienda y al Área Metropolitana para conocer cómo va el proceso.



Ante los reclamos, Dora Ospina, secretaria de Hacienda de Pereira, indicó que este es un proceso que por ley deben hacer las ciudades. "Esto no es algo nuevo. La ley dice que la actualización debe hacerse cada 5 años y en Pereira no lo hacemos desde hace 10", dijo.



Respecto al alza en los valores, Ospina aseguró que no son ni del 100 ni el 150 por ciento como se ha manifestado por algunos sectores, sino proporcional. Señaló que en el caso de los estratos 1 y 2 no será superior al 5.6 por ciento. "Para los otros será variable, dependiendo del estudio de condiciones físicas y el uso que le estén dando", agregó.



La actualización catastral está también en manos del Área Metropolitana, desde donde se informó que sí se han presentado inconsistencias con algunos predios, pero que revisarán los casos para dar solución.



"Tenemos un operador muy serio y se ha hecho un trabajo responsable del que podemos mostrar resultados. Se han hecho solicitudes y hay inconsistencias no podemos negarlo, pero vamos a revisar juiciosamente porque tenemos el equipo técnico y tecnológico para dar la respuesta", dijo Nicolás Betancurth, director del Área Metropolitana.



Mientras avanza la actualización y siguen llegando las facturas a las viviendas, los concejales de Pereira hicieron un llamado a estas entidades para que realicen un ejercicio equitativo y se sigan dando más plazos de pago.



Es de anotar que desde la administración se ha informado que hay plazo para el pago de este impuesto, con un descuento del 10 por ciento, hasta el 30 de junio; y un 20 por ciento adicional para los propietarios de predios que se vieron afectados con la actualización.

