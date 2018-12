Pereira, bien en orgullo y economía, mal en salud y medio ambiente

Pereira se consolida como un ‘buen vividero’, pero se raja en la atención en salud y en contaminación ambiental. Esta es una de las conclusiones de la Encuesta de Percepción Ciudadana Pereira 2018, realiza por el programa Pereira Cómo Vamos.

Una novedad de la muestra, la octava que se hace desde el 2011, cuando nació el programa Pereira Cómo Vamos, es que por primera vez se incluyó el sector rural. Se evaluó la calidad de vida de 200 hogares de los 12 corregimientos.



De acuerdo con los resultados de la encuesta, el orgullo de los habitantes de Pereira sigue muy alto. Pasó del 74 por ciento en el 2017, al 80 por ciento este año.



También aumentó la satisfacción con Pereira como una ciudad para vivir. Este año, el 85 por ciento piensa que eso es cierto, mientras que el 79 por ciento creía lo mismo el año pasado.



El optimismo igualmente es mayor este año que en el 2107, al pasar del 67 al 74 por ciento las personas que creen que las cosas van por un buen camino en la ciudad. El aumento es grande, 7 puntos.



Aunque la disminución es de solo un punto porcentual, la autopercepción de pobreza, en el entorno económico de la ciudad, también bajó este año. Pasó del 21 por ciento en el 2017 y el 2016 al 20 por ciento este año.



Parte de los anteriores resultados se debe a la percepción que hay acerca de la gestión del actual alcalde, Juan Pablo Gallo, a quien le falta un año de mandato. La imagen favorable de este gobernante pasó del 77 por ciento el año pasado, al 87 por ciento este año.



Mal en salud y medio ambiente

Pero no todo es color de rosa en Pereira según los resultados de la encuesta. La salud sigue siendo uno de los aspectos peor calificados por los habitantes de la ciudad. El bajo nivel de satisfacción con el servicio de salud se mantuvo. Es apenas del 39 por ciento.



Cabe recordar que el año pasado, en la encuesta comparada de los diferentes programas Cómo Vamos, Pereira quedó penúltima en el nivel de satisfacción con los servicios de salud. Solo superó a Quibdó, capital del Chocó.



El alcalde Gallo señaló que la solución de los problemas de atención en salud se deben al “sistema en general” y contó que él “se siente a veces sin las herramientas, como alcalde, para poder tomar las decisiones que hagan posible esa transformación”.



Agregó que “la Secretaría de Salud y Seguridad Social ‘tiene pocos dientes’ ante las EPS y que en lo que nos vamos a concentrar como administración es buscar que el ciudadano sepa que estamos de parte de ellos, que si se le demora una cita somos solidarios con ellos, pero la solución final de este problema la tiene el Gobierno Nacional con una transformación total del sistema de salud”.



Sin embargo, para el coordinador del programa Pereira Cómo Vamos, Juan Pablo Vélez, el alcalde Gallo sí tiene margen de maniobra para hacer algo en su último año. “Por supuesto, el sistema de salud es nacional, pero Manizales, nuestra ciudad hermana y vecina, tiene un índice de satisfacción en salud del 71 por ciento. ¿Qué está haciendo Manizales de más, que no está haciendo Pereira para tener mejores niveles?”, se preguntó.

​

Aunque los pereiranos están contentos con su ciudad, también les preocupa la calidad del aire que respiran. El nivel de satisfacción con la contaminación ambiental pasó del 21 por ciento en el 2017, al 15 por ciento este año.



“Pereira Cómo Vamos lleva todo este año haciendo un llamado de atención de que la contaminación del aire es real, que no es un mito. Tenemos una contaminación que cada vez está creciendo en nuestra ciudad”, afirmó Vélez.



En general, la satisfacción con aspectos ambientales bajó.