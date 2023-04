Avanza la carrera por la Alcaldía de Pereira y muchos son los competidores en esta primera fase. Alrededor de 15 nombres conforman la lista de precandidatos de diferentes corrientes políticas.



Algunos partidos y movimientos tienen más de un candidato, lo que –además– augura otro tipo de contiendas internas, las cuales terminarán depurando a la vuelta de unos meses el largo listado.

Aquí hay un ser humano que los va a representar con altura. ¡Le vamos a cumplir a la ciudad! Gracias por acompañarme ¡estamos listos para la Alcaldía de Pereira! pic.twitter.com/A6n3TGbFgu — Maicol Lopera (@maicolopera) February 26, 2023

El compendio de nombres lo encabeza Maicol Lopera, el joven ex concejal Liberal que lleva las banderas del actual gobierno de Carlos Maya y cuenta con el respaldo del hoy senador Juan Pablo Gallo. Esta corriente política que se ha autodenominado como ‘el cambio’, lleva en el poder dos periodos consecutivos y va en busca del tercero.



Por otro lado, aparece la corriente del Partido Verde, la gran sorpresa en las pasadas elecciones al Congreso de la República. Esta corriente presentó cuatro precandidatos, entre los que –finalmente– escogerán a uno. Se trata de Esteban Gañán, Nancy Henao, Raúl Murillo y Diana Osorio.



En una tercera corriente está Mauricio Salazar, el hombre que perdió por pocos votos la pasada contienda por la Alcaldía. Esta vez retoma su aspiración con recolección de firmas.



Un cuarto grupo político estaría consolidándose con los militantes y afines del Pacto Histórico en la capital risaraldense, en el cual están Óscar Cruz Ramírez, del frente amplio; Miguel Cárdenas, con ascendencia en el M-19; Carlos Alfonso Victoria, de las filas de la Colombia Humana; y Alexander Pérez, con el aval de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano.



También aparecen en la contienda otros nombres, como el de Edwin Quintero, del Centro Democrático; Steven Cárdenas, el joven exconcejal que también recoge firmas; y Fabian Gómez, que inició también un proceso con firmas. Finalmente está Marta Alzate, quien espera hacer una campaña como independiente.



En el radar político hay otros nombres que aún no se concretan, pero que podrían confirmar o dimitir su voluntad en los próximos días.

Hemos decidido el camino largo. Este jueves acompañemos a iniciar nuestro recorrido para ser candidatos a la alcaldía de Pereira💛❤️ SOMOS los que soñamos y queremos transformar realidades 💚💜 pic.twitter.com/1f0erpD94F — STEVEN CÁRDENAS E. (@Steven_Cardenas) January 23, 2023

Por su parte, Óscar Arango, docente universitario y analista político, considera que –aunque es aún prematuro– probablemente la gran pelea podría estar en tres corrientes políticas y que cada una tiene retos diferentes porque nadie tendría seguridad definitiva.



De acuerdo con Arango, en la capital varios factores tendrán incidencia, especialmente lo que sucedió en las elecciones presidenciales y de Congreso en el 2022.



“En materia de elección de Congreso tuvimos un resultado que favoreció notablemente a la Alianza Verde y que dejó sin congresistas –por primera vez en la historia de Risaralda– a partidos como Cambio Radical, el Conservador, La U y otros. En esos cargos solo quedaron los Verdes y los Liberales, lo que deja ver un pulso interesante”, dijo el analista.



Aunque, tal como lo expresa Arango, no es predecible que se repita la intención de voto de hace unos meses, “es un precedente a tener en cuenta”.



Así las cosas, la hipótesis de Arango, como de otros analistas consultados por EL TIEMPO y que prefirieron no hacer público su nombre, es que las corrientes a disputar con reales oportunidades el cargo serían ‘el cambio’, que es el de los liberales; la corriente de Mauricio Salazar, que casi gana la Alcaldía en 2019; y un frente ‘alternativo’.



El reto del primer frente, con el rostro de Maicol Lopera, tiene el reto de defender las banderas del actual gobierno. Algo que Arango catalogó como ‘difícil’, por lo que consideró como “malas gestiones de Carlos Maya”, el actual mandatario.



En cuanto a la corriente del exconcejal Mauricio Salazar, el reto es recuperar su fuerza política y conseguir más apoyos, que se han estado vislumbrado.

Y, en tercer lugar, consideró que el reto mayor es el de la corriente más alternativa, que son los verdes y los afines al Pacto Histórico y movimientos similares: “Ellos tendrán que unirse. Primero, hacer su ejercicio interno de seleccionar nombres, y después llegar a acuerdos entre todos para sacar un único candidato; de lo contrario no tendrán una candidatura fuerte y competitiva frente a otras estructuras”, mencionó Arango.

El analista consideró, igualmente, que la lista tenderá a reducirse en un par de meses, especialmente porque muchas personas no contarán con los respaldos políticos y económicos para dar una ‘batalla pareja’. Esto sin contar con las ‘fracturaciones internas’ que habría en los partidos Liberal y Conservador.



“Se va a depurar mucho en la medida en que comprendan que no tienen ni la más remota posibilidad de ganar y que el ejercicio puede ser una pérdida grande de recursos”, agregó.



A medida que avance el tiempo, se espera también que se confirmen las precandidaturas de algunos exfuncionarios de la Alcaldía, así como la dimisión de varios nombres que –aunque llegaron anteriormente a cargos públicos– hoy han perdido apoyos de sus mentores.